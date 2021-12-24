Индексация страховых пенсий на уровень не ниже фактической инфляции потребует от правительства дополнительного финансирования. Сейчас решается вопрос, из каких источников брать дополнительные 150-200 млрд рублей.

Как заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг, 23 декабря, индексировать пенсии начнут с 1 января, для этого в бюджет заложено 5,9%, после поправок в законодательство пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией.

Согласно прогнозам экспертов, итогом 2021 года станет инфляция не менее 8%. В Росстате говорят о показателе 8,22%.

Что касается принятого закона о выплатах пенсионерам, то в бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация всего на 5,9%, пишут "Известия". По данным издания, дополнительные затраты в следующем году составят как минимум 154 млрд рублей.

"Если исходить из инфляции 8,22%, то дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 млрд", – отмечает газета, ссылаясь на слова аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина.

Пока в правительстве не решили, каким образом будут проводиться выплаты. По мнению некоторых чиновников, их можно разбить на два этапа.

Вопросы о выплатах пенсионерам и другим категориям граждан задавали Путину представители СМИ в ходе большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря. Российский лидер связал эти вопросы с экономической ситуацией в России в целом и уверил, что Кремль будет делать всё возможное для стабилизации ситуации.