Индексация страховых пенсий на уровень не ниже фактической инфляции потребует от правительства дополнительного финансирования. Сейчас решается вопрос, из каких источников брать дополнительные 150-200 млрд рублей.
Как заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг, 23 декабря, индексировать пенсии начнут с 1 января, для этого в бюджет заложено 5,9%, после поправок в законодательство пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией.
Согласно прогнозам экспертов, итогом 2021 года станет инфляция не менее 8%. В Росстате говорят о показателе 8,22%.
Что касается принятого закона о выплатах пенсионерам, то в бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация всего на 5,9%, пишут "Известия". По данным издания, дополнительные затраты в следующем году составят как минимум 154 млрд рублей.
"Если исходить из инфляции 8,22%, то дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 млрд", – отмечает газета, ссылаясь на слова аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина.
Пока в правительстве не решили, каким образом будут проводиться выплаты. По мнению некоторых чиновников, их можно разбить на два этапа.
Вопросы о выплатах пенсионерам и другим категориям граждан задавали Путину представители СМИ в ходе большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря. Российский лидер связал эти вопросы с экономической ситуацией в России в целом и уверил, что Кремль будет делать всё возможное для стабилизации ситуации.
Комментарии
Найдутся деньги, вон ректоров и президентов ВУЗов тряхнуть с золотых унитазов. А то как дети малые , никакой фантазии чесслово! Деньги экономятся на труде преподавателей не для выплат полумиллионной зря платы президентам ВУзА!
А про работающих пенсионеров молчат почему? Опять забыли? Ведь обещали. Эти пенсионеры отчисляют приличные деньги, а их отправят тем, кто лежит на диване и не работает. Несправедливо.
Работающие пенсионеры и так деньги зашибают, так что с них хватит. Правительство поддерживаю!
Надо найти всего-то 10-15 квартир, где деньги лежат
Если "слуги народа" типа клешаса, рохтенберга, фредмана и прочих "вечно гонимых и всеми притесняемых", буквально купаясь в халявных деньгах, перестанут практически ежедневно гонять свои бизнесджеты в лондон, швейцарию и на лазурные берега, то деньги таки найдутся!
Видимо скоро введут налог на воздух и дождь что бы эти деньги с народа вытрясти.
Какая неожиданность для властей, оказывается ежегодно надо индексировать пенсии на уровень инфляции. Вдруг такая беда для власти свалилась, кто бы мог подумать?