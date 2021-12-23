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"Шлёп, шлёп, шлёп". О чём Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции-2021

, ИА "Амител"
Президент России на этот раз обошёлся без новогодних выплат, но согласился стать адвокатом Деда Мороза
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Очередная, 17-я по счёту, пресс-конференция президента России оказалась непривычно короткой для последних лет, не дотянув совсем немного до четырёх часов в эфире. Глава государства успел ответить почти на 60 вопросов. Владимир Путин рассказал о том, как экономика страны снова начала расти, невзирая на влияние коронавируса, почему уголовное дело Алексея Навального – это перевёрнутая страница, нужно ли наказывать антипрививочников и как быть с резко подорожавшим углём в Алтайском крае. Amic.ru собрал самые важные заявления президента.

О восстановлении экономики

Владимир Путин отметил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами и вынужденными ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира. "Уровень спада экономики РФ составил 3%, но мы восстановились гораздо быстрее", – отметил глава государства. По словам Путина, по итогам 2021 года ВВП в России составит 4,5%, промпроизводство увеличится на 5%. Кроме того, в стране начали расти зарплаты – на 3,5% в реальном выражении за год.

При этом президент отметил, что инфляция в стране превышает первоначальные прогнозы в два раза. По итогам года она может достичь 8%: "Это много. Нам нужно вернуться к целевым показателям в 4%. Центробанк ведёт независимую политику. Я не вмешиваюсь в его работу, но оцениваю её положительно".

А ещё президент рассказал, что в стране нормализовалась ситуация с безработицей.  Её уровень опустился ниже допандемийных значений и составляет 4,3%, однако по итогам года он может вырасти до 4,4%. "Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас – 4,3%", – констатировал Путин.

Ковид и антиваксеры

Президент ответил и на вопрос, почему в России уже больше двух месяцев подряд от ковида в сутки умирает свыше 1000 человек. Он связал это с низким уровнем коллективного иммунитета – 59,4%. Путин сообщил, что коллективный иммунитет нужен на уровне хотя бы 80%. Этой цифры, по мнению президента, можно будет достичь к концу первого квартала 2022 года.

"Смертность высокая почему? Уровень вакцинации у нас низкий. Вот вам результат. Нужно ли вводить меры преследования на этот счёт? Думаю, нет. Сила действия равна силе противодействия. Обязательно граждане найдут какие-то обходные пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер", – заявил президент. Путин отдельно подчеркнул: вводить какие-либо меры преследования против антиваксеров государство не собирается:

"Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Сертификаты о вакцинации подделывают – уже 270 с чем-то уголовных дел возбуждено".

По мнению президента, новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации, все новые штаммы появляются там, где есть проблемы со здравоохранением. Путин, сославшись на мнение вирусологов, добавил, что повторные заражения коронавирусом возможны, но это 1% от переболевших, а из вакцинированных – 3-4%. "Это цифры, объективные цифры. Это надо доносить. Я уже говорил об этом, в советское время никто не спрашивал – шлёп, шлёп, шлёп и пошли", – охарактеризовал ситуацию глава государства.

Иноагенты и Навальный

По мнению президента, отравления, о котором постоянно говорил сам оппозиционер и европейские государства, поддержавшие Алексея Навального, не было. "Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление. Мы направляли многократные запросы от прокуратуры: дайте хотя бы какие-то подтверждающие материалы. Нет, ни одного материала. Ни одного. Давайте перевернём эту страницу, если нечего ответить", – констатировал Путин. Также он добавил, что сидельцы в России были всегда. Поэтому не надо нарушать закон, а затем прикрываться политической активностью.

Кроме того, президент ответил на критику одного из журналистов, заметившего, что в России в 2021 году ударными темпами пополнялся реестр СМИ-иноагентов. Путин напомнил, что закон об иноагентах был придуман в США: "Наш закон куда более либеральный. Мы не требуем даже прекращения деятельности, просто укажите источник финансирования". На сегодня в России иноагентами признаны 74 из 200 тысяч НКО, это около 0,034% и не превышает аналогичного показателя в США.

Украина и "война" с РФ

Владимир Путин подробно остановился по традиции на "украинском" вопросе. Напомнив, что до 2014 года, несмотря на все противоречия, страны выстраивали диалог и могли договариваться по самым важным вопросам.

"Никакие действия по отношению к Крыму нам в голову не приходили. Но в 2014-м году начался госпереворот. Зачем? Президент Янукович и так готов был уйти от власти. Потом произошёл Крым. Как мы могли отказаться взять людей под крыло", – напомнил события, связанные с госпереворотом, президент.

Вместе с тем Путин отметил: новое обострение с Украиной во многом связано с позицией США и НАТО, которые стремятся укрепить своё военное присутствие на востоке Европы. "Мы, что ли, ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного? Калифорния кому принадлежала, а Техас, забыли? Не мы кому-то угрожаем, к нам пришли. Вы должны нам дать гарантии, вы, и немедленно, сейчас, – резко ответил президент на вопрос иностранной журналистки. – Чего Запад не понимает? Да врут всё время, вот и всё".

По мнению Путина, президент Украины Владимир Зеленский подпал под влияние радикальных элементов – "нациков", а будущее Донбасса должны определить сами жители этого региона.

ФСИН и пытки в тюрьмах

Ксения Собчак поинтересовалась у президента о всплывшем видеоархиве с пытками в российских тюрьмах и реакции властей на произошедшее. "Пытки в местах лишения свободы, к сожалению, проблема не только российская. Возможны ли ошибки? Да, жизнь сложна и многообразна, ничего не поделаешь, – выразил своё отношение президент. – Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие преступления, или подозреваемые в преступлении. Но это граждане нашей страны".

По его словам, сейчас уже возбуждено 17 уголовных дел против сотрудников ФСИН,  несколько десятков человек уволено. Поэтому наказания за эти правонарушения будут неизбежными.

Дефицит угля в Алтайском крае

Вопрос о сложности с отопительным сезоном на Алтае президенту задала главный редактор "Политсибру" Александра Черданцева. Журналист поинтересовалась, что может сделать федеральная власть, чтобы регионы могли жить с новыми более высокими ценами на уголь?

"Путь простой – субсидии, мы же их предоставляем для прохождения зимнего максимума. Зайду с другой стороны. Мы ведь неслучайно внесли изменения в Конституцию, связанные с тем, что все уровни публичной власти являются единой системой. И поэтому то, что там, в муниципалитетах, чего-то не хватило, – это не отговорки для руководителей регионов. Они должны соответствующим образом на это реагировать. Несмотря на подорожание, надо было обеспечить соответствующие объёмы, необходимые для своевременного начала отопительного сезона и его прохождения. Надо было своевременно реагировать на объёмы закупок и работать с компаниями. Это просто упущение муниципалитетов и регионов. Я поразбираюсь, что там произошло", – пообещал Путин.

Путин пообещал разобраться с нехваткой угля в районах Алтайского края

Индексация пенсий

Президент заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. "Оно должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", – сказал Путин, отвечая на вопрос, будут ли пенсии в России проиндексированы на уровень фактической, а не плановой инфляции.

По словам главы государства, в следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнялись доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах. "Это должно коснуться и пенсий военнослужащих", – добавил Путин.

Адвокат Деда Мороза

Нашлось место на пресс-конференции и традиционно не самым серьёзным сюжетам. Так, президента спросили о том, как складываются его отношения с Дедом Морозом. Один из присутствующих на мероприятии журналистов рассказал Путину о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза, так как тот уже 23 года не исполняет его желания. В ответ Путин заявил, что также является юристом из Петербурга и готов выступить адвокатом волшебника:

"Мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и – самое главное – осуществлением наших планов".

Также Путин заметил, что волшебник исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. "Пусть он проанализирует своё поведение и, может быть, найдёт то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам", – резюмировал президент.

Читайте также в сюжете: Большая пресс-конференция Путина 2021
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

23.12.2021 20:51
Дядька

"Шлеп, шлеп, шлеп".
Это главное в послании.

23.12.2021 22:19
Миша пензин_odnoklassniki

Как всегда он говорил много и ни о чем...........

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