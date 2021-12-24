Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил перенести торговлю алкоголем за пределы населённых пунктов. Инициативу он озвучил во время пресс-конференции с Владимиром Путиным.

"Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов", – цитирует Хамзаева агентство РИА Новости.

По словам депутата, употребление алкоголя является катализатором многих социальных проблем. Хамзаев добавил, что в некоторых странах подобные решения уже принимаются на практике и это приводит к снижению потребления алкоголя.

Напомним, что во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на 55 вопросов от журналистов.