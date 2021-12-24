Фото: ТАСС, kremlin.ru
55 вопросов – именно на столько ответил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря. На мероприятии в центральном выставочном зале "Манеж" традиционно собрались журналисты со всей России. В прошлом году пресс-конференция впервые прошла в дистанционном формате и вопросы главе государства задавали по видео-конференц-связи, а президент находился в своей резиденции в Ново-Огарёве. В 2021 году мероприятие прошло в очном формате, но журналистов было приглашено в два раза меньше (около 500), чем обычно.
Отметим, что на первых вопросах из зала начали доноситься крики и пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил представителей СМИ не шуметь. Владимир Путин же шутливо разрешил это делать: "Будем, будем, кричите", – сказал глава государства. Подробнее об итоговой пресс-конференции президента России читайте на amic.ru, а как это было – смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Вот что подуиают на западе увидив дистанцию между дедушкой и первым рядом журналистов?
О чем Ксюша его пытала? Про Н?
В этом году стоимость пресс-конференции в 2 раза больше, чем в прошлом, 117 мл. рублей. Вот она реальная инфляция, а не 8%, о которой он заявил.
07:42
А что там на Западе думают, когда Бидон вместо ответа на вопросы, заданные журналистами, разворачивается и уходит?)
А на ваш вопрос есть ответ: соблюдение противопандемийных мер.
я читал, что журналистов рассаживали через полтора метра.