Фото: ТАСС, kremlin.ru

55 вопросов – именно на столько ответил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря. На мероприятии в центральном выставочном зале "Манеж" традиционно собрались журналисты со всей России. В прошлом году пресс-конференция впервые прошла в дистанционном формате и вопросы главе государства задавали по видео-конференц-связи, а президент находился в своей резиденции в Ново-Огарёве. В 2021 году мероприятие прошло в очном формате, но журналистов было приглашено в два раза меньше (около 500), чем обычно.

Отметим, что на первых вопросах из зала начали доноситься крики и пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил представителей СМИ не шуметь. Владимир Путин же шутливо разрешил это делать: "Будем, будем, кричите", – сказал глава государства. Подробнее об итоговой пресс-конференции президента России читайте на amic.ru, а как это было – смотрите в нашей фотоленте.