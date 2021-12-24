57-летняя жительница Барнаула расстреляла своего 37-летнего сына из травматического пистолета. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Мужчина пришёл домой пьяным и решил послушать музыку, но включил слишком громко. Женщине это не понравилась, она сделала сыну замечание, а он бросился на неё с кулаками.

В определённый момент горожанка смогла вырваться, достала из сейфа травматический пистолет и открыла огонь. После этого она сама вызвала на место происшествия спецслужбы.

Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением в грудь, а также сломанными рёбрами.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края до смерти избил инвалида, который не мог самостоятельно за собой ухаживать.