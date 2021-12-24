Менее тысячи россиян умерли от COVID-19 за сутки впервые с 18 октября

В России из-за коронавируса умерли менее тысячи человек за сутки впервые с 18 октября. Согласно данным федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие 24 часа скончались 998 пациентов, а общее число умерших достигло 302 269.

Также впервые с 1 октября в стране выявили менее 25 тысяч заразившихся COVID-19 – 24 703 за сутки (10 343 353 всего). Максимальный прирост отмечен в Москве (+2126), на втором месте – Санкт-Петербург (+2117), на третьем – Московская область (+1270). Алтайский край с 479 новыми случаями занимает 12 место по стране.

Выздоровели ещё 41 213 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 180 379 человек.