479 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

479 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 116 255 человек.

Выздоровели 94 765 человек (+669). Умерли 7850 человек (+26, все от коронавируса).

По состоянию на 24 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 2351 человек, а также 211 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных – 531, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208.