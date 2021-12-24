Рабочая группа прибыла в Барнаул из Москвы для разработки нового Генплана города

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел встречу с разработчиками нового генерального плана краевой столицы — представителями ОАО "Гипрогор" из Москвы. Как сообщает пресс-центр мэрии, руководитель проекта Полина Неустроева, архитектор Ольга Васина, экономист Наталья Удовенко и специалист по транспорту Федора Баранникова прибыли в Барнаул для организации сбора и дальнейшей обработки исходных данных.

Участники рабочей группы отметили, что задача первого этапа научно-исследовательской работы состоит в том, чтобы оценить потенциал города и сформулировать основные стратегические направления его развития. Неустроева подчеркнула, что для принятия значимых для проекта вопросов потребуется проведение стратегических сессий с участием экспертов и представителей общественности.

В рамках контракта помимо внесения изменений в Генплан предстоит разработать Правила землепользования и застройки, а также программы комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур города.

Участники встречи обсудили сроки проведения стратегических сессий, а также формат дальнейшего взаимодействия в рамках исполнения муниципального контракта.

"Городу очень нужен Генеральный план, выверенный, обоснованный. Есть все основания полагать, что опыт и профессионализм разработчиков во взаимодействии с органами местного самоуправления будут способствовать появлению этого стратегически важного градостроительного документа", – заявил Франк.