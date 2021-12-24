Рабочая группа прибыла в Барнаул из Москвы для разработки нового Генплана города

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел встречу с разработчиками нового генерального плана краевой столицы — представителями ОАО "Гипрогор" из Москвы. Как сообщает пресс-центр мэрии, руководитель проекта Полина Неустроева, архитектор Ольга Васина, экономист Наталья Удовенко и специалист по транспорту Федора Баранникова прибыли в Барнаул для организации сбора и дальнейшей обработки исходных данных.
Участники рабочей группы отметили, что задача первого этапа научно-исследовательской работы состоит в том, чтобы оценить потенциал города и сформулировать основные стратегические направления его развития. Неустроева подчеркнула, что для принятия значимых для проекта вопросов потребуется проведение стратегических сессий с участием экспертов и представителей общественности.
В рамках контракта помимо внесения изменений в Генплан предстоит разработать Правила землепользования и застройки, а также программы комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур города.
Участники встречи обсудили сроки проведения стратегических сессий, а также формат дальнейшего взаимодействия в рамках исполнения муниципального контракта.
"Городу очень нужен Генеральный план, выверенный, обоснованный. Есть все основания полагать, что опыт и профессионализм разработчиков во взаимодействии с органами местного самоуправления будут способствовать появлению этого стратегически важного градостроительного документа", – заявил Франк.
Комментарии
Добавьте 2-3 переезда через ж/д пути!
Соедините Молодежную и Власихинскую!
Без решения нарастающего транспортного коллапса - никакого развития у города не будет. И чем больше новых микрорайонов на окраинах, тем больше люди будут проводить времени в пробках.
Это не выход.
На всякие сомнительные объезды города 50 млрд есть, а 5 млрд на пару жизненно важных новых мостов или тоннелей не найдут.
У горожан появились все основания полагать,что на месте холма у Дворца Спорта появится тенистый центральный парк культуры и отдыха.