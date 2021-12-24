В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при столкновении автобуса с поездом на Алтае

В Минздраве Алтайского края сообщили о состоянии пострадавших при столкновении пассажирского автобуса с грузовым поездом в Кулундинском районе.

По данным ведомства, в аварии получили травмы пять человек, в том числе два ребенка. Трое из них, в том числе один ребенок, госпитализированы.

"Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Вся необходимая медпомощь пациентам оказывается. Двум пациентам в настоящее время в больнице проводятся все необходимые диагностические процедуры. По их результатам будет решаться вопрос о необходимости госпитализации", — говорится в сообщении.

Напомним, авария случилась 24 декабря в 16:45 на на железнодорожном переезде на участке Кулунда – Табуны. Водитель автобуса, который следовал по маршруту Барнаул — Яровое, проехал на красный свет перед приближающимся поездом. По предварительным данным ГИБДД, в момент столкновения автобусе находилось 15 человек, а в краевой прокуратуре сообщили, что их было 16. Число пострадавших ведомства также называли разное.