В Барнауле отроют третий "Макдоналдс" 28 декабря

Третий ресторан сети фастфудов "Макдоналдс" откроется в Барнауле 28 декабря. Он расположился в торговом центре "Весна" на улице Малахова, 86в.

"Друзья, мы знаем, как вы этого ждали! 28 декабря в ТРЦ "Весна" открывается Макдоналдс!" — сообщила администрация заведения в Instagram.

Напомним, первый ресторан "Макдоналдс" открылся в Барнауле летом 2016 года в ТЦ "Лето", а в сентябре 2017-го состоялось открытие второго в ТЦ "Галактика".

О том, что в краевой столице появится и третий ресторан популярного бренда быстрого питания, стало известно в октябре 2021 года. Однако дата открытия тогда не называлась.