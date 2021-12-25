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Новости

Жители российских сёл могут получить прибавку к пенсии в 25%

, ИА "Амител"
Чтобы ею воспользоваться, нужно не менее 30 лет отработать в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Пенсионный фонд России напомнил жителям сёл, что они могут рассчитывать на увеличение пенсии на 25%. Повышенная фиксированная выплата производится автоматически, без обращения в ПФР.

Для получения надбавки нужно не менее 30 лет отработать в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в перечень попали более 500 профессий. Также необходимо проживать в сельской местности и быть неработающим пенсионером. При этом работа до 1992 года включается в сельский стаж независимо от занимаемой должности, специальности или профессии.

Ранее сообщалось, что индексация страховых пенсий на уровень не ниже фактической инфляции потребует от правительства дополнительного финансирования. Сейчас решается вопрос, из каких источников брать дополнительные 150-200 млрд рублей. 

Индексация пенсий на уровень инфляции потребует ещё 150-200 млрд

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

25.12.2021 10:59
- гость -

Ну а чё не в космосе(((

25.12.2021 11:07
гость

а они представляют что такое 30 лет сельхозстажа,ну например дояркой

25.12.2021 11:14
- гость -

Они вообще не соображают что такое село. Тем более фонд.

25.12.2021 11:19
- гость -

Ну вот зачем так писать? По русски можно? Не 25% к пенсии а 25% к фиксированой части. И тогда все встанет на свои места. 1500 рубликов.

25.12.2021 11:25
- гость -

Кто столько отработал на селе их и в живых нету. Сколько можно врать.

25.12.2021 11:29
- гость -

У нас ведь куда не плюнь, кругом колхозы и совхозы

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