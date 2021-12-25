Жители российских сёл могут получить прибавку к пенсии в 25%

Пенсионный фонд России напомнил жителям сёл, что они могут рассчитывать на увеличение пенсии на 25%. Повышенная фиксированная выплата производится автоматически, без обращения в ПФР.

Для получения надбавки нужно не менее 30 лет отработать в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в перечень попали более 500 профессий. Также необходимо проживать в сельской местности и быть неработающим пенсионером. При этом работа до 1992 года включается в сельский стаж независимо от занимаемой должности, специальности или профессии.

Ранее сообщалось, что индексация страховых пенсий на уровень не ниже фактической инфляции потребует от правительства дополнительного финансирования. Сейчас решается вопрос, из каких источников брать дополнительные 150-200 млрд рублей.