Рост цен на продукты в Алтайском крае вызван столкновением нескольких региональных, всероссийских и мировых трендов. Об этом в интервью каналу "Толк" рассказал председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

По словам Фрица, государство практически перестало регулировать цены на продукты. При этом в некоторых областях власти только способствуют росту цен – например, когда увеличивают налоги. Эксперт отметил, что инфляцию разгоняют увеличение пошлин и акцизов, рост цен на коммунальное хозяйство, энерготарифы или газ.

Также председатель АСП отметил, что инфляции способствует отсутствие конкуренции. Фриц напомнил, что многие сферы экономики в России находятся в руках монополистов. Отдельно он выделил рынок продуктов питания.

"Появляются крупные сельхозпроизводители, агрохолдинги, которые уже начинают, и достаточно успешно, лоббируя свои интересы, диктовать цены на рынке. Давайте не будем забывать роль торговых сетей в этом вопросе. По некоторым видам товара наценка в торговых сетях достигает 100%, мы об этом знаем. То есть, мы, вытесняя малый и средний бизнес, в конечном звене ценообразования убираем нормальную, здоровую конкуренцию", – рассказал Фриц.

Как рассказал Фриц, Алтайский союз предпринимателей хочет добиться лимита в 50% касательно присутствия торговых сетей в муниципальном образовании.

Ранее Барнаул потерял статус города самой дешёвой "котлеты с пюрешкой". В краевой столице цена обеда увеличилась на 14,1% – до 315,23 рубля. С этим показателем город опустился на четвёртую строчку.