475 новых случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае

475 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 116 730 человек.

Выздоровели 95 410 человек (+645). Умерли 7876 человек (+26, все от коронавируса).

По состоянию на 25 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённым коронавирусом находятся 2333 человека, а также 205 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 222. Минздравом края развёрнуто 3530 коек, из них свободны 992.

Напомним, за сутки до этого на Алтае заразились коронавирусом 479 человек.