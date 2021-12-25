475 новых случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае

475 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 116 730 человек.
Выздоровели 95 410 человек (+645). Умерли 7876 человек (+26, все от коронавируса).
По состоянию на 25 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённым коронавирусом находятся 2333 человека, а также 205 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 222. Минздравом края развёрнуто 3530 коек, из них свободны 992.
Напомним, за сутки до этого на Алтае заразились коронавирусом 479 человек.
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