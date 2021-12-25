Instagram-аккаунт "Горняк онлайн" опубликовал фотографии с места смертельной аварии с участием мотоцикла и внедорожника, которая произошла в Локтевском районе Алтайского края. На кадрах можно увидеть повреждения, которые получили транспортные средства.

Напомним, ДТП произошло 24 декабря в 18:10 на 20-м километре трассы А322 Горняк – Староалейское. По предварительным данным, 25-летний водитель мотоцикла "Урал" с боковым прицепом двигался со стороны Горняка в сторону Рубцовска. По пути он выехал на встречную полосу, где врезался в Land Cruiser под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла скончались на месте происшествия.