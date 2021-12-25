Instagram-аккаунт "Горняк онлайн" опубликовал фотографии с места смертельной аварии с участием мотоцикла и внедорожника, которая произошла в Локтевском районе Алтайского края. На кадрах можно увидеть повреждения, которые получили транспортные средства.
Напомним, ДТП произошло 24 декабря в 18:10 на 20-м километре трассы А322 Горняк – Староалейское. По предварительным данным, 25-летний водитель мотоцикла "Урал" с боковым прицепом двигался со стороны Горняка в сторону Рубцовска. По пути он выехал на встречную полосу, где врезался в Land Cruiser под управлением 46-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла скончались на месте происшествия.
Комментарии
Что то не верю я, что он рванул на встречку. Что то не по духу байкера тут!В крузаке регистратор же есть? Тишина про это что то, странно это.
Что то не верю я, что он рванул на встречку. Что то не по духу байкера тут!В крузаке регистратор же есть? Тишина про это что то, странно это.
Урал? Зимой? На трассе? Канеш не верим