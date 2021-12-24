Мотоциклист с пассажиркой погибли при столкновении с Land Cruiser на алтайской трассе

Два человека погибли при столкновении мотоцикла с внедорожником в Локтевском районе Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной ГИБДД.

ДТП произошло 24 декабря в 18:10 на 20-м километре трассы А322 "Горняк — Староалейское".

По предварительным данным, 25-летний водитель мотоцикла "Урал" с боковым прицепом ехал со стороны Горняка в сторону Рубцовска. По пути он выехал на встречную полосу, где врезался в Land Cruiser под управлением 46-летнего мужчины.

"В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла (девушка) скончались на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря в Алтайском крае грузовой поезд протаранил пассажирский автобус в Кулундинском районе. По данным регионального Минздрава, в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.