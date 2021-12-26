Эффективность "Спутника" против "омикрон"-штамма снизилась

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против "омикрон"-штамма коронавируса немного снизилась, сообщает "Бизнес.Онлайн".
Мурашко также добавил, что надёжную защиту помогает создать ревакцинация. Ранее министр рассказал, что в стране зафиксированы незавозные случаи заражения "омикроном". По словам главы ведомства, завозные заражения быстро локализуются. Однако всё равно возникли случаи заболевания конкретно внутри России.
Комментарии
"немного снизилась"- а была-ли вообще?
Гинзбурнятина.
Пакость.
О, у него эффективность еще и снижается. Выветривается?
"надёжную защиту помогает создать ревакцинация", может уже хватит врать! Болеют и не вакцинированные и вакцинированные. Если вакцинация является надежной защитой, для чего тогда привитых отделяют QR-кодами от не привитых? Для чего привитые также должны носить маски? Чтобы не заразились и не попортили липовую статистику "надежной защиты"?
Хорошо запуганные обыватели вопросов не задают .
Хорошо запуганные обыватели вопросов не задают .
Пандемия только в головах чиновников и депутатов! Фармацевтические компании получают миллиардные прибыли!