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Эффективность "Спутника" против "омикрон"-штамма снизилась

, ИА "Амител"
При этом ревакцинация помогает создать надёжную защиту
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против "омикрон"-штамма коронавируса немного снизилась, сообщает "Бизнес.Онлайн".

Мурашко также добавил, что надёжную защиту помогает создать ревакцинация. Ранее министр рассказал, что в стране зафиксированы незавозные случаи заражения "омикроном". По словам главы ведомства, завозные заражения быстро локализуются. Однако всё равно возникли случаи заболевания конкретно внутри России.  

Мурашко рассказал о незавозных случаях заражения "омикроном" в России

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

26.12.2021 09:27
гость

"немного снизилась"- а была-ли вообще?

26.12.2021 09:56
- гость -

Гинзбурнятина.
Пакость.

26.12.2021 09:59
гость

О, у него эффективность еще и снижается. Выветривается?

26.12.2021 10:01
- гость -

"надёжную защиту помогает создать ревакцинация", может уже хватит врать! Болеют и не вакцинированные и вакцинированные. Если вакцинация является надежной защитой, для чего тогда привитых отделяют QR-кодами от не привитых? Для чего привитые также должны носить маски? Чтобы не заразились и не попортили липовую статистику "надежной защиты"?

26.12.2021 10:01
- гость -

Хорошо запуганные обыватели вопросов не задают .

26.12.2021 10:02
- гость -

Хорошо запуганные обыватели вопросов не задают .

26.12.2021 10:10
- гость -

Пандемия только в головах чиновников и депутатов! Фармацевтические компании получают миллиардные прибыли!

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