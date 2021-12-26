Эффективность "Спутника" против "омикрон"-штамма снизилась

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против "омикрон"-штамма коронавируса немного снизилась, сообщает "Бизнес.Онлайн".

Мурашко также добавил, что надёжную защиту помогает создать ревакцинация. Ранее министр рассказал, что в стране зафиксированы незавозные случаи заражения "омикроном". По словам главы ведомства, завозные заражения быстро локализуются. Однако всё равно возникли случаи заболевания конкретно внутри России.