Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в стране зафиксированы незавозные случаи заражения "омикроном", сообщает РИА Новости.

По словам министра, завозные заражения быстро локализуются. Однако все равно возникли случаи заболевания конкретно внутри России. Также Мурашко сообщил, что комиссия экспертов Минздрава разрабатывает новые рекомендации по лечению COVID-19. Некоторые изменения уже были согласованы министерством.

Ранее сообщалось, что "Омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 110 странах. По сведениям ВОЗ, этот вариант инфекции распространяется намного быстрее штамма "дельта". При этом он может быть менее серьёзным, отмечают в ВОЗ.