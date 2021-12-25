Жительница Барнаула рассказала о хамстве на мойке, где ей предложили "плохо почистить" авто

Жительница Барнаула пожаловалась на качество сервиса на автомойке в квартале "Дружный", где ей нахамили сотрудники. Своё обращение она опубликовала в сообществе "Чёрный список Барнаул".

По словам женщины, сотрудник мойки на просьбу помыть кузов и коврики спросил: "Вам как помыть, хорошо или плохо?". За "плохие" услуги он попросил от 450 рублей, а за хорошие — уже от 800 рублей.

Также мойщик начал оскорблять другой сервис, в котором женщина ухаживала за машиной неделей ранее. Он обругал использовавшиеся для чистки средства и в грубой форме унижал автовладелицу за сделанный ей выбор. Также он заявил, что может вообще не мыть авто ,что он и есть хозяин данного заведения.

Ранее водитель барнаульского автобуса обматерил пассажирку и довёл её тем самым до слёз. Всё произошло 26 октября в автобусе маршрута № 150 Новомихайловка – Урожайный. По словам горожанки, на остановке с другими пассажирами она начала заходить в салон, а на выходе стояла женщина, у которой не получалось оплатить проезд через терминал. Позднее перевозчик этого маршрута уволил водителя-грубияна.