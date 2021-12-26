В мэрии Барнаула рассказали, как будут чистить город в новогоднюю неделю

159 участков дорог Барнаула и пригородных населенных пунктов, в том числе 80 внутриквартальных проездов, вошли в план-график работ по очистке краевой столицы от снега на неделю с 27 декабря по 2 января. Как сообщает пресс-центр мэрии, увидеть его можно по этой ссылке.

В администрации отметили, что по итогам прошедшей недели план-график, который включал в себя более 200 объектов, до завершения выходных согласно установленным датам, будет выполнен полностью. В частности, только за счет ресурсов районных администраций было почищено 135 межквартальных проездов, приведены в нормативное состояние десятки городских улиц и тротуаров.

Ежедневно в ночную и дневную смену на дорогах города для очистки улиц задействовано порядка 250 единиц дорожной техники, еще более 1300 дворников очищают тротуары, лестничные марши, пешеходные переходы, большинство из них задействовано в уборке от снега и наледи придомовых территорий. Проводятся рейдовые мероприятия по уборке снега и наледи на предприятиях потребительского рынка и промышленности города, коллективных средств размещения и других.