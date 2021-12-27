Жители барнаульского поселка Центральный пожаловались на отсутствие уличного освещения на улицах. Согласно посту в сообществе "Черное и белое Барнаул", детям по утрам приходится идти в школу в полной темноте.

"Вот так ходим в школу. Прям по дороге. Освещения нет вообще", — рассказал один из жителей поселка, приложив снимок, на котором видно, что детям приходится идти по дороге с фонарями, которые являются единственным источником света.

Напомним, что ранее жительница Барнаула пожаловалась на качество сервиса на автомойке в квартале "Дружный", где ей нахамили сотрудники. По словам женщины, сотрудник мойки на просьбу помыть кузов и коврики спросил: "Вам как помыть, хорошо или плохо?" За "плохие" услуги он попросил от 450 рублей, а за хорошие – уже от 800 рублей.

Также мойщик начал оскорблять другой сервис, в котором женщина ухаживала за машиной неделей ранее. Он обругал использовавшиеся для чистки средства и в грубой форме унижал автовладелицу за сделанный ею выбор.