"Это по ГОСТу?". Барнаульцы обратили внимание на опасные лестницы на фоне "запрета" горок

Барнаульцы обратили внимание на лестницы в городе, многие из которых построены не по ГОСТу. На фоне ситуации с ледяными горками горожане отметили, что в краевой столице функционирует множество спусков и подъемы сооружены с грубейшими нарушениями нормативов.

"Вместо ширины ступеней в 40 см, сделано 20−25. Это что, по ГОСТу?! И эти ступени относятся к стационарным сооружениям, а снежные горки — к временным!", — указал один из горожан.

В качестве примера в посте барнаулец указал лестницу возле остановки трамваев "Аллея ветеранов" в нагорной части города. Поручней у конструкции нет, а зимой ее никто не чистит.

"А ведь здесь каждый день проходят к остановкам общественного транспорта сотни людей, в том числе пожилые люди", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, ранее горожане рассказали о том, что коммунальщики разрушили снежную горку, построенную во дворе многоэтажки. Решение о сносе было принято из-за того, что конструкция сделана не по правилам. По словам местного жителя, пришедшие на место коммунальщики объяснили, что "горка построена не по закону, без согласований и её надо снести, иначе штраф 100 тыс. руб. для ТСЖ".

Отметим, что ранее журналисты amic.ru выяснили, что горки во дворах многоквартирных домов (и частных тоже) строить можно. Главное, чтобы они были безопасны для детей. То есть ребёнок не должен выкатываться на проезжую часть или в стену, ступени должны быть удобными, а площадка на вершине – устойчивой. Но и за этими горками должно быть закреплено ответственное лицо, которое будет следить за их исправностью и безопасностью. Как правило, эта обязанность ложится на управляющие компании или ТСЖ. "Подхватить" ответственность могут также и инициативные жители дома.