До конца декабря пенсионеры, принимающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения "Почты России", получат деньги за январь 2022 года. Это связано с предстоящими новогодними праздниками, сообщает "Прайм" со ссылкой на замдекана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

Эксперт отметила, что пенсии в разных регионах приходят в разные сроки. Конкретную информацию можно узнать по контактным телефонам региональных ПФР. По словам Григорьевой, январская пенсия поступит уже с учётом декабрьской индексации. Она прошла для тех, кому исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад.

Также Григорьева сообщила, что возможна и дополнительная выплата для пенсионеров.

"По неподтверждённой информации, обсуждается вопрос о дополнительной единоразовой выплате ввиду сформировавшегося профицита бюджета, но так как этот вопрос депутаты Думы ещё не рассматривали, сложно сказать, будет ли такая выплата, не говоря уже о её размерах", – рассказала замдекана.

Ранее сообщалось, что жители российских сёл могут получить прибавку к пенсии в размере 25%. Чтобы ею воспользоваться, нужно не менее 30 лет отработать в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях.