Центральный районный суд Барнаула приговорил бывшую заведующую детским садом Happy Baby, в котором систематически истязали детей, к четырём годам условного заключения и четырём годам испытательного срока, сообщает прокуратура Алтайского края. Также она три года не сможет заниматься организационной и педагогической деятельностью в образовательных заведениях.

Кроме того, условные сроки от трёх до пяти лет вынесены четырём воспитателям Happy Baby, участвовавшим в издевательствах над детьми. Им назначены испытательные сроки на три года и запрет на педагогическую деятельность на тот же период.

Напомним, детсад Happy Baby стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, с июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях закрывали по одному в тёмном помещении, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователям удалось доказать более 400 эпизодов насилия. Установлено, что в 2017-2018 годах пострадали 15 воспитанников от 2 до 7 лет. О преступлениях стало известно, когда один из родителей пришёл во внеурочное время в детский сад и стал свидетелем применения насилия в отношении своего ребёнка.