В Бийске пешеход в последний момент ушёл от столкновения с пьяным водителем. Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе Barnaul22.
Авария произошла 24 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель внедорожника остановился, для того чтобы пропустить пешехода, но в этот момент на перекрёсток выехал водитель другой иномарки, который, по сообщению очевидцев, был пьян.
Пешеход в последний момент успел отскочить и уйти от столкновения, а виновник аварии на большой скорости протаранил впереди стоящий автомобиль.
Обе машины получили серьёзные повреждения, а горожанин получил возможность праздновать второй день рождения.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям погибших в аварии в Онгудайском районе, которая произошла на выходных.
Комментарии
Так-то пропускальщик выехал со второстепенной
для 15:06. Вы также ездите? Время сколько прошло до аварии? Пропускальщик, как вы его назвали прав на 100%.
И? пьяный не Ефремов? нет?
вроде пешеходу ни чего не угрожало
не давно такой же алкаш-водитель въехал в меня на перекрестке Калинина-Ткацкая. Если ты читаешь этот комментарий, знай ты уё...к. Благодари Господа что не попались у тебя на пути люди.
А вообще хочется сказать, горе-водителям, садящимися за руль пьяными, такси стоит максимум 300руб, а штраф 30000
ПОДУМАЙ ГОЛОВОЙ(ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ) ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЕСТЬ ЗА РУЛЬ БУХИМ