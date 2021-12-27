В Бийске пешеход в последний момент ушёл от столкновения с пьяным водителем. Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе Barnaul22.

Авария произошла 24 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель внедорожника остановился, для того чтобы пропустить пешехода, но в этот момент на перекрёсток выехал водитель другой иномарки, который, по сообщению очевидцев, был пьян.

Пешеход в последний момент успел отскочить и уйти от столкновения, а виновник аварии на большой скорости протаранил впереди стоящий автомобиль.

Обе машины получили серьёзные повреждения, а горожанин получил возможность праздновать второй день рождения.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям погибших в аварии в Онгудайском районе, которая произошла на выходных.