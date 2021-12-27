Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования семьям погибших в аварии в Онгудайском районе, которая произошла на выходных. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он призвал водителей быть ответственными и внимательными на дорогах. В ДТП погибло пять человек, трое из них были несовершеннолетними.

Напомним, 25 декабря около 16:45 вблизи села Купчегень 35-летний житель Кош-Агачского района, управляя легковым автомобилем Nissan X-Trail и двигаясь со стороны села Кош-Агач в сторону села Онгудай, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Corona, за рулём которой находился 27-летний житель Кош-Агачского района.

В результате аварии оба водителя столкнувшихся транспортных средств и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13 и 17 лет от полученных телесных повреждений скончались на месте. Ещё двое пострадавших пассажиров – 40-летний и 17-летний жители Кош-Агачского района – были госпитализированы в Онгудайскую районную больницу, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Несмотря на это, 17-летний подросток скончался в реанимационном отделении больницы.