В Барнауле коммунальщики отреагировали на жалобы горожан об опасных лестницах. Об этом сообщили в городской администрации.

Опасную лестницу, которую укатали до состояния горки, очистили. Теперь по ней можно ходить, не опасаясь случайного падения.

Напомним, ранее барнаульцы обратили внимание на лестницы в городе, многие из которых "построены не по ГОСТу". На фоне ситуации с ледяными горками жители краевой столицы отметили, что в городе функционирует множество спусков и подъёмов, сооружённых с грубейшими нарушениями нормативов.

Из-за того что лестницы, которые не соответствуют стандартам, не чистят, зимой они превращаются в опасные горки, утверждают горожане.