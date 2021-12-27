Александр Рыбаков, замруководителя департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, может покинуть свой пост в конце декабря или начале января. Ему на смену может прийти известный в крае политтехнолог Андрей Некрасов, сообщает "Банкфакс".

Инсайдеры агентства сообщают, что Александр Рыбаков метит на вакантное место руководителя аппарата Общественной палаты Алтайского края. Также сообщается, что его уход может быть не вполне добровольным. В департаменте он курировал территории нескольких алтайских муниципалитетов, в том числе политически неспокойный Каменский район. Также он контролировал деятельность консультанта отдела по работе с органами местного самоуправления Максима Гербета – зятя скандального экс-главы Бийского района Евгения Якубы.

Андрей Некрасов был политтехнологом в избирательных кампаниях в Алтайском крае, Республике Алтай, Иркутске, Новосибирске и других городах России. В 2017 году он сам участвовал в выборах в Барнаульскую гордуму, но получил отказ в регистрации. Также он работал на президентских выборах в США наблюдателем по программе американского конгресса.