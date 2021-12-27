Барнаульские школьники взорвали рюкзак у лицея

В Барнауле двое школьников повесили рюкзак с петардами на забор и подорвали его, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, это произошло 27 декабря около 17:15 возле лицея № 3. Уточняется, что после детонации рюкзак загорелся.
Горожанин призвал родителей поговорить с детьми и донести до них, что так развлекаться опасно.
"Уважаемые родители, проведите профилактическую беседу со своими детьми о том, что петарды – это не игрушка, и могут быть очень серьёзные последствия", – написал житель города.
Ранее сообщалось, что школьники в Новосибирске жестоко избили и ограбили ветерана труда.
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