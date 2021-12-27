Барнаульские школьники взорвали рюкзак у лицея

В Барнауле двое школьников повесили рюкзак с петардами на забор и подорвали его, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, это произошло 27 декабря около 17:15 возле лицея № 3. Уточняется, что после детонации рюкзак загорелся.

Горожанин призвал родителей поговорить с детьми и донести до них, что так развлекаться опасно.

"Уважаемые родители, проведите профилактическую беседу со своими детьми о том, что петарды – это не игрушка, и могут быть очень серьёзные последствия", – написал житель города.

Ранее сообщалось, что школьники в Новосибирске жестоко избили и ограбили ветерана труда.