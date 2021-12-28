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Новым управделами губернатора Алтайского края может стать бывший сотрудник ФСБ

, ИА "Амител"
Официально об этом краевые власти могут объявить уже 1 января
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Должность управделами губернатора Алтайского края может занять бывший сотрудник ФСБ Олег Гусев. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры издания утверждают, что губернатор Виктор Томенко уже подписал распоряжение о назначении Гусева. Официально об этом решении могут объявить уже 1 января 2022 года.

Олег Гусев работал в ФСБ с 1994 по 2008 год, а в 2011 году перешёл в краевую администрацию. С августа 2020 года Гусев занимает должность заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, а также пост главы секретариата.

Напомним, бывшего управделами губернатора Андрея Степанова задержали 12 октября и до середины декабря отправили в СИЗО. Его обвиняют по двум статьям УК. По мнению следствия, Степанов незаконно распорядился выплатить из краевого бюджета 19 млн рублей строительной компании "Селф", которая возводила гараж для регионального правительства.

Паркинг так и не был достроен. Подрядчик разорвал контракт, выполнив только часть работ. Но денег за неё "Селфу" пришлось добиваться через суд. А когда добился, то способ платежа и стал поводом для уголовного преследования Степанова.

Недавно следствие смягчило ему меру пресечения.

Бывшему управделами губернатора Алтайского края смягчили меру пресечения

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

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