Громкое уголовное дело Андрея Степанова, управляющего делами алтайского губернатора, может "развалиться" в суде, считают эксперты. А значит не факт, что приговор чиновнику будет обвинительным. Так полагает адвокат Виктор Чумаков, защищавший ещё одного управделами – Алексея Белобородова.

Напомним, Андрея Степанова задержали 12 октября, а на следующий день отправили в СИЗО – до середины декабря. Его обвиняют по двум статьям УК. По мнению следствия, Степанов незаконно распорядился выплатить из краевого бюджета 19 млн рублей строительной компании "Селф", которая возводила гараж для регионального правительства. Паркинг так и не был достроен. Подрядчик разорвал контракт, выполнив только часть работ. Но денег за эти работы "Селфу" пришлось добиваться через суд. А когда добился, то способ платежа и стал поводом для уголовного преследования Степанова.

Пока силовики не торопятся делиться подробностями расследования. Однако amic.ru изучил материалы госзакупок и краевого арбитража, имеющие отношение к "делу Степанова", и восстановил хронологию событий.

"Подкоп" под культурное наследие

О гараже, который фигурирует в уголовном деле управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова, сейчас напоминает только заброшенный котлован: паркинг так и не построили. А в 2018 году заказчиком на строительство парковки для 65 авто краевых чиновников выступило КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий".

Аукцион выиграл "Селф". Сумма контракта составила 85,17 млн рублей. Компания приступила к работе в сентябре и сразу же столкнулась со сложностями. Во-первых, строить пришлось на узком пятачке чуть больше 10 соток: гараж пытались втиснуть между двумя историческими зданиями по проспекту Ленина, 5, и улице Ползунова, 34а, – особняком Федулова и магазином Морозова.

Закон об объектах культурного наследия устанавливает вокруг каждого памятника защитную зону от 100 до 250 м. В этих границах запрещено строить. Проблему можно обойти, если подготовить проект зон охраны. Документ регламентирует отступ от стен, высоту, стиль и цветовое решение фасада. Проект должен пройти историко-культурную экспертизу. Так получилось и с паркингом для краевых чиновников. Решение строить гараж-стоянку обосновала архитектор Екатерина Шаповаленко. Она подготовила проект зон охраны исторических построек в 2017 году.

Ещё одной проблемой стала ошибка при расчётах стройматериалов. Так, в письме от 16 октября 2018 года "Селф" писал заказчику (этот документ указан в материалах арбитража), что в сметной документации неверно посчитали объём некоторых материалов. Например, шпунта Ларсена Л4 (металлопрофиль, который используется для повышения устойчивости ограждений, – прим. ред.) не хватало на сумму 10,458 млн рублей. "Селф" предложил выход: заменить шпунтовые сваи на буронабивные. Это позволило бы продолжить строительно-монтажные работы на объекте, а стоимость гаража при этом не изменилась бы. Заказчик согласился. А вот госэкспертиза через несколько месяцев признала изменённый проект не соответствующим действующим правилам и нормам. "Содержащееся в письме обоснованное и мотивированное предложение подрядчика о необходимости произвести замену работ по устройству свай без превышения сметной стоимости объекта было своевременно направлено ответчику. После данного предложения работы были продолжены с согласия заказчика", – сказано в решении суда.

Однако через несколько месяцев "Селф" был вынужден остановить работы. На фасаде дома по Ленина, 5 (бывший особняк купца Федулова) появились трещины. Собственник здания – "Бюро медико-социальной экспертизы" – подал жалобу, и после проведения экспертиз зимой 2018-2019 годов строительство паркинга пришлось свернуть.

Летом 2019-го застройщик сообщил, что несёт издержки, вызванные остановкой работ. В октябре того же года компания отказалась от исполнения контракта. Арбитражный суд позднее постановил: невозможность выполнить работы подрядчиком стало следствием некачественного исполнения своих обязанностей со стороны заказчика. В 2020 году собственник компании "Селф" Нодар Шония сообщил "Толку", что проблемы изначально были с проектированием паркинга: проект по его строительству был сложным. "Контракт расторгнут в связи с невозможностью его исполнения", – отмечал Шония. В разговоре с корреспондентом amic.ru руководитель застройщика подтвердил данную информацию.

Работы сделаны? Платите!

С "Селфом" заключили контракт на сумму 85,17 млн рублей. Компания выполнила работы на 25,2 млн рублей, а заплатили ей только 6,354 млн (виды и детализация не приводятся). Застройщик в начале 2019 года направил заказчику акты приёмки выполненных работ. Документов было несколько: на 14,855 млн рублей, на 2,792 млн, на 1,07 млн, на 184,4 тысячи и на 46,6 тысячи. Общая сумма – 18,949 млн рублей. Учреждение по содержанию административных зданий не стало подписывать документы и оплату работ не произвело. Тогда свой отказ чиновники ничем не объяснили.

В итоге "Селф" в октябре 2019-го обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к КГБУ. В арбитраже ответчик пояснил, что не заплатил подрядчику из-за нового решения госэкспертизы. Организация изучила изменения в проектно-сметной документации по строительству гаража и 19 июня 2019 года выдала отрицательное заключение.

Экспертиза посчитала, что проектная документация и результаты инженерных изысканий не соответствуют установленным требованиям. В материалах арбитража подробности не раскрываются, но можно предположить, что камнем преткновения стали те самые исторические здания, которые стали трескаться после начала работ над паркингом. Также экспертиза решила, что сметная стоимость гаража определена по проектной документации, не соответствующей установленным требованиям, а значит, недостоверна.

Арбитражный суд с мнением ответчика не согласился: заключение экспертизы не может быть основанием для отказа от принятия и оплаты работ. Кроме того, арбитраж пришёл к выводу, что заказчик строительства (напомним, это не управление делами губернатора и правительства, а КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий") не обосновал и не представил достаточных доказательств, что работы на объекте были выполнены с недостатками, не позволяющими принять и оплатить их. Таким образом, иск "Селфа" на 18,949 млн рублей был удовлетворен в полном объёме. Деньги строительной компании перечислили в мае 2020 года.

Всего через месяц после отрицательного заключения экспертизы, 31 июля 2019 года, прошло рабочее совещание в правительстве Алтайского края, на нём чиновники решили продолжить строительство многоэтажного гаража. То есть это решение было принято, невзирая на мнение специалистов. Впрочем, достроить паркинг всё равно не получилось.

Вымогательство и грабёж одновременно

На сайте госзакупок до сих пор не отображаются деньги (18,9 млн рублей), которые "Селф" вернул с помощью суда, хотя их и перевели на счёт строительной компании почти полтора года назад. Вероятно, эти средства прошли не через исполнительный лист, а – по версии правоохранителей – как некая субсидия, выплатить которую распорядился управделами губернатора и правительства Андрей Степанов. По крайней мере, так полагают в региональном УФСБ.

Впрочем, известные юристы в Алтайском крае считают, что это вряд ли удастся "повесить" на Степанова. У стороны обвинения могут возникнуть сложности в суде, считает адвокат Виктор Чумаков, который защищал предыдущего управделами алтайского губернатора – Алексея Белобородова (подробнее об этом уголовном деле можно почитать здесь).

"Я не вникал в это дело, сужу по нему по материалам СМИ. Тем не менее некоторые выводы напрашиваются. Во-первых, какой вред нанёс своими действиями Степанов? Бюджет края не пострадал – эти деньги по решению суда и так должны быть выплачены в пользу подрядчика. Во-вторых, Степанов всего лишь исполнитель, у него не было полномочий для подписания таких бумаг. Если хотите аллегорию, он всего лишь рука, кошелёк – это Минфин, без ведома которого ни одна бюджетная копейка никуда не пойдёт, а тем более субсидия на 19 млн. У субсидии вообще особый порядок предоставления и согласования. Более того, действия Минфина в данном случае должны быть санкционированы кем-то из краевого правительства", – отметил собеседник amic.ru.

У Виктора Чумакова есть вопросы и к тем, кто должен был "страховать" Степанова. "В таком случае возникают вопросы и к юридической службе краевого правительства, как они могли пропустить такой документ. Степанов – очень осторожный и аккуратный человек, который после истории с уголовным делом прошлого управделами старался вообще ничего не визировать без крайней необходимости. Кроме того, Степанов – не распорядитель бюджетных средств, этим заведует у нас краевой Минфин", – подчеркнул спикер.

Вызывает недоумение у юриста и обвинение Степанова сразу двум по статьям – 285 и 286 УК РФ: "Так не бывает. Если есть злоупотребления служебными полномочиями, то не может быть личной выгоды. Это как обвинить человека сразу и в грабеже, и в вымогательстве. Тут или-или". Чумаков считает надуманным аргумент правоохранителей о том, что выплата субсидии должна была "замаскировать" срыв госконтракта. "Абсолютно нелепый аргумент, всё ведь есть в открытом доступе, дело лежит на сайте арбитража, что после этого можно вообще утаивать и от кого? Глупости", – резюмировал адвокат.

По словам Чумакова, если в дальнейшем Степанову не предъявят дополнительных обвинений по другим статьям УК или он не возьмёт добровольно вину на себя, у следствия могут возникнуть серьёзные сложности с доказыванием своей позиции в суде.

Напомним, управделами губернатора Алтайского края в собственном доме задержали сотрудники УФСБ 12 октября. Чиновнику сразу же предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлёкшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлёкших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства"). По каждой из статей максимальное наказание составляет до четырёх лет лишения свободы. Сейчас Андрей Степанов находится в СИЗО, такую меру пресечения ему избрал суд. В изоляторе он пробудет как минимум ближайшие два месяца.