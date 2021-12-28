В новогодние праздники ЗАГСы города Барнаула не прервут работу, но изменят график. Об этом сообщили в управлении юстиции по Алтайскому краю.

В Барнауле ЗАГСы будут работать в следующем режиме:

31 декабря – отдел ЗАГС по Октябрьскому району Барнаула;

2 января – отделы ЗАГС по Железнодорожному и Индустриальному районам Барнаула;

3 января – отдел ЗАГС по Центральному району Барнаула;

4 января – отдел ЗАГС по Ленинскому району Барнаула;

5 января – отдел ЗАГС по Октябрьскому району Барнаула;

6 января – отдел ЗАГС по Индустриальному району Барнаула;

8 января – отдел ЗАГС по Железнодорожному и Центральному районам Барнаула.

С расписанием работы ЗАГСов в других населённых пунктах можно ознакомиться по ссылке.

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