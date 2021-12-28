В новогодние праздники ЗАГСы города Барнаула не прервут работу, но изменят график. Об этом сообщили в управлении юстиции по Алтайскому краю.
В Барнауле ЗАГСы будут работать в следующем режиме:
- 31 декабря – отдел ЗАГС по Октябрьскому району Барнаула;
- 2 января – отделы ЗАГС по Железнодорожному и Индустриальному районам Барнаула;
- 3 января – отдел ЗАГС по Центральному району Барнаула;
- 4 января – отдел ЗАГС по Ленинскому району Барнаула;
- 5 января – отдел ЗАГС по Октябрьскому району Барнаула;
- 6 января – отдел ЗАГС по Индустриальному району Барнаула;
- 8 января – отдел ЗАГС по Железнодорожному и Центральному районам Барнаула.
С расписанием работы ЗАГСов в других населённых пунктах можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что бийчане встретят 2022 год без традиционного фейерверка на Петровском бульваре. Также не будет и торжественного открытия ёлки.
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