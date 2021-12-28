Бийчане встретят 2022 год без традиционного фейерверка на Петровском бульваре. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на управление культуры города Бийска.

Городские власти решили не допускать массового скопления людей из-за распространения коронавируса. Также отмечается, что в этом году не будет и праздничного открытия ёлки.

Ранее сообщалось, что от новогоднего фейерверка и открытия праздничной ёлки отказались власти Барнаула. Также в ледовом городке на площади Сахарова не будет горок.

От проведения новогодних салютов отказались и власти Белокурихи.