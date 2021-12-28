Нетрезвый водитель за рулём грузовика устроил жёсткое ДТП в Барнауле

Серьёзное ДТП произошло на улице Попова неподалёку от здания № 242. Как сообщает "Инцидент Барнаул", грузовик столкнулся с Lada Kalina, у которой от удара смяло всю заднюю часть кузова.

Как рассказали в ОГИБДД города Барнаула, по предварительной информации, 38-летний водитель за рулём грузового автомобиля Volvo с признаками опьянения ехал с пассажиром-женщиной. В один момент он допустил столкновение с отечественным авто под управлением 38-летнего мужчины, который снизил скорость для поворота налево перед трамвайным переездом на улице Попова.

В результате ДТП телесные травмы получил водитель легкового автомобиля. Он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, решается вопрос о госпитализации. В отношении предполагаемого виновника ДТП принимаются меры административного воздействия.