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Депутат Госдумы проверила, как работает алтайский онкодиспансер после жалоб людей

, ИА "Амител"
В число спорных моментов попали изменение структуры первичного приёма, забитая парковка и хирург, которому якобы предложили работать уборщиком
Онкоцентр 'Надежда' / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Онкоцентр "Надежда" / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова заинтересовалась ситуацией с реорганизацией двух отделений торакальной хирургии в Алтайском краевом онкодиспансере. По словам помощника парламентария Михаила Жихарева, они решили провести проверку из-за большого количества обращений от жителей региона, которые недовольны работой медучреждения.

По словам Жихарева, люди с подозрением на онкозаболевания жалуются на невозможность быстро получить результаты диагностики.

"Люди приезжают из разных концов региона. Их осматривают, они сдают анализы, но результатов надо ждать несколько дней. Жить в Барнауле дорого, люди уезжают домой, потом дней через пять-семь надо опять ехать. Это денежные и временные затраты. А у некоторых запущенные заболевания. Разговаривал с женщиной, пациенткой онкоцентра: она говорит, что самое сложное – это приехать", – заявил он.

Схожая жалоба недавно оказалась и в социальных сетях. В паблике Barnaul22 пожаловались, что в онкоцентре якобы нет лекарств для химиотерапии, а людей отправляют домой на несколько месяцев. Причем для многих людей это серьезные затраты на дорогу.

Во время самовольной проверки депутат и помощники проверили, как организован прием пациентов. Как заявил Жихарев, вопросов у них не возникло.

"Впечатление осталось положительное. Все организовано, все хорошо. Переговорил с пациентами. Сами понимаете, с какими там заболеваниями люди. Спрашивал, как получают направления, как обслуживают, как встречают. И больше положительного, никакого раздражения", — заявил он.

У помощника осталось несколько вопросов касаемо онкоцентра. Первый — изменение структуры первичного приема. "Якобы на приеме будут сидеть неквалифицированные врачи. Но это непроверенные данные", – заявил Жихарев. Второй — заполненная парковка около медучреждения.

"Это настораживает. Количество заболевших в Алтайском крае у нас большое. Мы планируем провести проверку повторно, с учетом первого визита и набором больших данных от пациентов. Повторный визит, скорее всего, состоится уже в следующем году", – говорит он.

  

Другой вопрос, который держит на своем контроле Анжелика Глазкова – это ситуация с возможным сокращением хирурга Александра Агеева, который публично рассказывал о его сокращении. Тогда врача возмутило, что ему, практикующему хирургу, предложили в том числе вакансию уборщика.

Как сообщает "Толк", в Минздраве Алтайского края сообщили, что благодаря федеральному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями регион обеспечен всеми лекарственными противоопухолевыми препаратами.

"По итогам работы пятилетняя выживаемость онкологических пациентов выросла с 56,8% в 2019 году до 58% в 2021 году (по итогам 11 месяцев)", – привели данные в ведомстве.

Кроме того, что пациентам не отказывают в назначенных операциях, исключения – когда у больного выявлен коронавирус. В ноябре 2021 года было три таких случая – проведенный им в диспансере экспресс-тест показывал положительный результат.

Ранее в Минздраве заявили, что закрытие одного из отделений торакальной хирургии, в котором оперируют пациентов с опухолями грудной клетки, не ухудшит качество помощи в алтайском онкодиспансере "Надежда".

Как объяснял тогда глава ведомства Дмитрий Попов, в краевом диспансере работают два торакальных онкологических отделения на 45 коек каждое. Сейчас вместе с проведением хирургических операций они также занимаются химиотерапией. Однако с 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания онкологической помощи, утверждённый приказом Минздрава РФ.

В соответствии с ним, в хирургических отделениях должна оказываться только хирургическая помощь, это нужно для совершенствования работы онкологических лечебных учреждений. Поэтому руководство онкодиспансера приняло решение оставить одно торакальное отделение, увеличив в нём количество коек, а на базе второго создать отделение химиотерапии.

При этом объём хирургической помощи планируют сохранить – количество коек в торакальном отделении увеличится с 45 до 50. По словам главврача Игоря Вихлянова, такого количества достаточно для лечения больных с опухолями бронхолёгочной системы, пищевода и желудка.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

29.12.2021 10:04
дэд марос

Вот, КПРФ отчитались - сигнал принят, проверен, сведения не подтвердились. Трудитесь дальше, товарищи)

29.12.2021 10:10
- гость -

То-есть врут онкобольные?

Получить быстро результат может любой житель края?

Вод ведь животное коммунистическое!!!

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