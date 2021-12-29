Полис автогражданской ответственности (ОСАГО) может подорожать до 60%, но не для всех, сообщил в интервью газете "Известия" глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Он связал ценовой скачок с новым регулированием выплат по жизни и здоровью и с отменой учёта износа деталей.

"Выплаты по ОСАГО увеличатся в среднем в четыре раза", – предупредил собеседник.

По его словам, водителям, которые редко попадают в дорожные аварии, бояться нечего, они почти не заметят подорожания.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует изменить систему обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Предусматривается, что вырастет порог компенсаций за ущерб жизни и здоровью, а при их расчёте возраст и износ пострадавшего авто учитываться не будет.