Минфин планирует изменить систему обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщают "Ведомости" со ссылкой на два близких к правительству источника. Министерство хочет в четыре раза увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью. Также ведомство может ввести запрет на учёт возраста автомобиля при расчёте компенсации. По сообщению источников, изменения были согласованы 17 декабря на совещании в Минфине, в котором участвовали представители Банка России, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса.

Сколько начнут платить пострадавшим при авариях?

Лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО планируют поднять с 500 тыс. до 2 млн руб. Сумма максимального покрытия по автострахованию сравняется с другими полисами, например, ответственности перевозчиков. Сейчас после аварии с автобусом или другим общественным транспортом можно получить до 2 млн руб., а при аварии с обычным авто – только 500 тыс.

Почему запретят учитывать возраст пострадавшего автомобиля?

Сейчас страховщики могут выплатить автовладельцам возмещение либо обеспечить восстановление повреждённого авто. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10-12% выплат по ОСАГО. Сумма прямой компенсации зависит от года выпуска автомобиля, причём страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто при выплате денег.

Из-за этого подорожает ОСАГО?

Опрошенные "Ведомостями" эксперты единогласно заявили: да, и сильно. ОСАГО не дорожает уже три года – средняя цена полиса составляет 5551 руб. Хоть стоимость средней корзины запчастей выросла на 23%, цена ОСАГО была стабильной благодаря индивидуальному расчёту тарифов – реформа обострила конкуренцию между страховщиками, и они снизили тарифы для автовладельцев.

Представитель "Росгосстраха" заявил, что инициативы Минфина вызовут рост средней стоимости полиса примерно на 1000 руб. Больше всего на цену повлияет отказ от учёта износа. "Сберстрахование" оценило возможное подорожание на 20-50%, группа страховых компаний "Югория" – на 40%. Оценки разнятся, поскольку страховщики считали возможную цену на базе собственных портфелей.