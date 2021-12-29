Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, 29 декабря работающий в Яровом, отметил, что проблему местной ТЭЦ возможно решить к 2025-2026 году. На это понадобится примерно 5 млрд рублей. Об этом глава региона рассказал в ходе пресс-подхода.

Губернатор напомнил, что в городе сложилась напряжённая ситуация в связи с прохождением отопительного сезона. Так, с октября уже несколько раз выходило из строя оборудование на единственной в городе ТЭЦ. Впоследствии было возбуждено уголовное дело в отношении главы Ярового Виталия Самобочего. На днях решением суда он был отстранён от исполнения своих обязанностей.

Губернатор провёл встречу с и.о. главы муниципалитета Николаем Бачуриным, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прохождению отопительного сезона. На предстоящих праздниках температура опустится до -35 градусов, что может создать дополнительные трудности. Кроме того, Виктор Томенко посетил и саму проблемную ТЭЦ. Глава региона подчеркнул: сейчас удалось создать необходимые запасы топлива на предприятии при финансовой помощи краевых властей. "Поддержка с покупкой угля будет оказываться и в дальнейшем, но сама станция и оборудование на ней требует повышенного внимания", – резюмировал Томенко.

По его словам, власти уже составили план действий на ближайший год: определены ответственные как за покупку угля, так и за ремонт станции. "Необходимо серьёзно вложиться, чтобы обеспечить теплоснабжение города. Кроме того, идёт работа над новой схемой теплоснабжения. Она будет экономически эффективна. Возможно, даже полностью самоокупаема. А тех тарифов, которые существуют в среднем по краю, станет достаточно для покрытия расходов", – прокомментировал Томенко.

Переходный период может затянуться до 2025-2026 годов, но проводить работы нужно. Действующий ресурс станции небольшой – его хватит всего на несколько лет. "Систему важно строить новую и надолго. На всё это накладывается непростая ситуация в местном МУП. У предприятия тяжёлое финансовое состояние. Но решение уже принято, с кредиторами проведём работу", – отметил глава региона. По предварительным расчётам, в ближайшие годы в ТЭЦ необходимо вложить около 5 млрд рублей.

Томенко напомнил, что край за последнее время уже выделил МУП 600 млн рублей, "чтобы они хотя бы сводили концы с концами". Станция потребляет повышенные объёмы угля, и тарифами их не перекрыть. Примерно 500 млн рублей ежегодно требуется на поддержание работы ТЭЦ, резюмировал губернатор.