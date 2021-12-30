Центробанк сообщил, что максимальный тариф ОСАГО вырастет для нескольких категорий машин. Для легковых авто рост составит 10%, для общественного транспорта – 4,9%, для других категорий транспортных средств, включая такси, – 30%.

Пересмотрены также коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя и за аварийность. Проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов. Основная часть изменений вступит в силу с 9 января, но только с 1 апреля начнут действовать новшества, касающиеся показателя безаварийного вождения.

Центробанк уже пересматривал тарифы ОСАГО в этом году. В августе он расширил коридор базовой тарифной ставки на 10%, и границы стоимости полиса увеличились на 30% в обе стороны. Минимальная цена ОСАГО составила почти 2,5 тыс. руб., максимальная – 5,5 тыс. Также при оформлении ОСАГО появилась возможность рассчитать индивидуальный тариф.

Ранее сообщалось, что ОСАГО может подорожать до 60%. Ценовой скачок связан с новым регулированием выплат по жизни и здоровью и с отменой учёта износа деталей.