Самыми опасными продуктами для новогоднего застолья считаются колбаса и красная икра. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
Причиной такого выбора недопустимых продуктов на праздничном столе названо большое количество соли.
"Соли свойственно задерживать воду в организме, поэтому она может стать причиной резкого скачка артериального давления, отёчного синдрома, что увеличит нагрузку на работу сердца и почек", – пояснила собеседница.
Бережная советует заменить колбасу и икру другими, более полезными для здоровья блюдами.
Ранее россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола. Экономисты Масленников и Марголин сообщили об увеличении цен на конфеты, шампанское, свежие фрукты, овощи, красную рыбу и икру. Прогнозируется также подорожание сырокопчёных и сыровяленых колбас (на 10-15%), а также яиц.
Комментарии
Сволочи. Дайте хоть один раз в году досыта поесть
у меня не будет на столе не икры (не люблю), не колбасы, вместо нее домашняя курица.
не колбасы
Да, довёл вова страну до того, что колбасу уже есть нельзя.
30.12.2021 14:12
- гость -
ты просто категорию Б не покупай.
Кому вредно, пусть не едят.
Колбаса - однозначно, но совсем не из-за соли. Просто вкусной колбасы, увы, уже давно нет в продаже.
вместо нее домашняя курица.
К стоматологу записались после праздников?
Сачала алкоголь понижает давление, а после – повышает. Поэтому, самый вредный продукт на Новогоднем столе - это алкоголь!