Самыми опасными продуктами для новогоднего застолья считаются колбаса и красная икра. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Причиной такого выбора недопустимых продуктов на праздничном столе названо большое количество соли.

"Соли свойственно задерживать воду в организме, поэтому она может стать причиной резкого скачка артериального давления, отёчного синдрома, что увеличит нагрузку на работу сердца и почек", – пояснила собеседница.

Бережная советует заменить колбасу и икру другими, более полезными для здоровья блюдами.

Ранее россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола. Экономисты Масленников и Марголин сообщили об увеличении цен на конфеты, шампанское, свежие фрукты, овощи, красную рыбу и икру. Прогнозируется также подорожание сырокопчёных и сыровяленых колбас (на 10-15%), а также яиц.