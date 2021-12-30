Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост

Юрий Еремеев покинул пост замглавы Барнаула. Об этом он написал в Facebook.

"Ситуация сложилась определённым образом – ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Насколько мне известно, они никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула", – пояснил Еремеев.

Решение, по словам чиновника, было принято для того, чтобы происходящее не связывалось с деятельностью администрации города и градоначальника.

Еремеев добавил, что сейчас он не имеет права комментировать вопросы, которые возникли у правоохранителей.

Слухи об увольнении Еремеева появились ещё 20 декабря, но тогда администрация города их опровергла.