Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост

Юрий Еремеев покинул пост замглавы Барнаула. Об этом он написал в Facebook.
"Ситуация сложилась определённым образом – ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Насколько мне известно, они никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула", – пояснил Еремеев.
Решение, по словам чиновника, было принято для того, чтобы происходящее не связывалось с деятельностью администрации города и градоначальника.
Еремеев добавил, что сейчас он не имеет права комментировать вопросы, которые возникли у правоохранителей.
Слухи об увольнении Еремеева появились ещё 20 декабря, но тогда администрация города их опровергла.
Комментарии
Не удивлен.
И в каком направлении гражданин проследовал? Или ещё меру пресечения не определили?)
Грешно смеяться над подобными вещами, но тут не съязвить я не могу)
По сеньке и шапка
Кормовая база сокращается. Стали жрать себе подобных.
Стали жрать себе подобных.
Не вижу в этом ничего плохого
Будет жарить шашлыки во дворах. Он умеет.
Да ладно свистеть, что вопросы правоохранителей "не связаны с работой админстрации Барнаула". А об чем тогда если он последнии 10 лет в Администрациях "отирался". Вопросы то походу, по поводу квартир для малоимущих, которые они меж собой пилили!?
А об чем тогда если он последнии 10 лет в Администрациях "отирался"
В школе у кого-то авторучку украл.
злые языки, злые языки ...
давай до свидания
Сколько уголовных дел на чиновников , в последнее время, заводится. Ощущение чистки в рядах чиновников. Вот только вердикты с условкой, сводят всю эту затею, на нет.