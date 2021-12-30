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Новости

Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост

, ИА "Амител"
Еремеев рассказал, что к нему появились вопросы у правоохранительных органов
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Юрий Еремеев покинул пост замглавы Барнаула. Об этом он написал в Facebook.

"Ситуация сложилась определённым образом – ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Насколько мне известно, они никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула", – пояснил Еремеев.

Решение, по словам чиновника, было принято для того, чтобы происходящее не связывалось с деятельностью администрации города и градоначальника.

Еремеев добавил, что сейчас он не имеет права комментировать вопросы, которые возникли у правоохранителей. 

Слухи об увольнении Еремеева появились ещё 20 декабря, но тогда администрация города их опровергла.

Администрация Барнаула опровергла сообщения об увольнении вице-мэра Еремеева

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

30.12.2021 11:29
- гость -

Не удивлен.

30.12.2021 11:35
дэд марос

И в каком направлении гражданин проследовал? Или ещё меру пресечения не определили?)
Грешно смеяться над подобными вещами, но тут не съязвить я не могу)
По сеньке и шапка

30.12.2021 11:40
- гость -

Кормовая база сокращается. Стали жрать себе подобных.

30.12.2021 11:47
Гость

Стали жрать себе подобных.

Не вижу в этом ничего плохого

30.12.2021 11:50
Дворник с метлой

Будет жарить шашлыки во дворах. Он умеет.

30.12.2021 11:55
- гость -

Да ладно свистеть, что вопросы правоохранителей "не связаны с работой админстрации Барнаула". А об чем тогда если он последнии 10 лет в Администрациях "отирался". Вопросы то походу, по поводу квартир для малоимущих, которые они меж собой пилили!?

30.12.2021 12:00
Гость

А об чем тогда если он последнии 10 лет в Администрациях "отирался"

В школе у кого-то авторучку украл.

30.12.2021 12:05
а говорили

злые языки, злые языки ...

30.12.2021 12:10
- гость -

давай до свидания

30.12.2021 12:14
- гость -

Сколько уголовных дел на чиновников , в последнее время, заводится. Ощущение чистки в рядах чиновников. Вот только вердикты с условкой, сводят всю эту затею, на нет.

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