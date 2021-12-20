Администрация Барнаула опровергла сообщения об увольнении вице-мэра Еремеева

Замглавы Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев остаётся на своём месте и не собирается в отставку. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе мэрии, опровергнув слухи, которые появились накануне в ряде алтайских Telegram-каналов.

"Слухи мы не комментируем. Сейчас Юрий Еремеев находится на своём рабочем месте в кабинете", – уточнил собеседник издания. Накануне, 19 декабря, два Telegram-канала с разницей в несколько часов опубликовали информацию о том, что чиновник якобы забрал все вещи из своего кабинета и уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Причём такое решение, по версии авторов постов, было принято на фоне смены руководства Барнаульского отделения "Единой России". Долгое время его возглавлял как раз Еремеев, но на прошлой неделе на этой должности его сменил глава Барнаула Вячеслав Франк.