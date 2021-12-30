С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России возьмёт на себя часть обязательств органов социальной защиты и Роструда и будет за них предоставлять россиянам некоторые выплаты. Речь идёт о 23 596 выплатных делах, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

ПФР будет выплачивать пособия для пяти категорий россиян:

неработающие родители;

лица, подвергнувшиеся воздействию радиации;

реабилитированные лица;

инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которым осуществляет ПФР.

С 1 января Пенсионный фонд будет назначать следующие виды пособий для граждан с детьми:

ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;

единовременное пособие при рождении ребёнка;

единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащему, проходящего военную службу по призыву.

Обращение в ПФР не потребуется тем, кто уже получает эти меры соцподдержки. Выплаты будут приходить на те же реквизиты, что и раньше. Для первого оформления пособий потребуется обращение в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

Ранее сообщалось, что до конца декабря пенсионеры, принимающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения "Почты России", получат деньги за январь 2022 года.