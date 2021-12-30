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ПФР возьмёт на себя ряд социальных выплат на Алтае. Какие пособия будет платить ведомство?

, ИА "Амител"
ПФР будет выплачивать пособия для пяти категорий россиян
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России возьмёт на себя часть обязательств органов социальной защиты и Роструда и будет за них предоставлять россиянам некоторые выплаты. Речь идёт о 23 596 выплатных делах, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

ПФР будет выплачивать пособия для пяти категорий россиян:

  • неработающие родители;
  • лица, подвергнувшиеся воздействию радиации;
  • реабилитированные лица;
  • инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;
  • военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которым осуществляет ПФР.

С 1 января Пенсионный фонд будет назначать следующие виды пособий для граждан с детьми: 

  • ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
  • пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
  • единовременное пособие при рождении ребёнка;
  • единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью;
  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащему, проходящего военную службу по призыву.

Обращение в ПФР не потребуется тем, кто уже получает эти меры соцподдержки. Выплаты будут приходить на те же реквизиты, что и раньше. Для первого оформления пособий потребуется обращение в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

Ранее сообщалось, что до конца декабря пенсионеры, принимающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения "Почты России", получат деньги за январь 2022 года.

До конца года пенсионеры могут получить пенсии сразу и за январь

 

 

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 11:55
Людмила Михайловна

А вот теперь прошу пояснить почему ПФР ? и почему такие маленькие пенсии? и так одни вопросы .!

30.12.2021 12:15
- гость -

каким боком эти выплаты к пенсионному фонду?

этим выплатами всегда занималась соцзащита.

наплодили чиновников, теперь не знают чем их занять.

30.12.2021 12:32
- гость -

30.12.2021 12:15
- гость -
Чиновники, которых занять нечем, не при чем.
А вот ПФР, в котором, как нам сказали, нет денег на повышение пенсии и даже нет на индексацию, потому что в январе должны добавить меньше 6%, что не соответствует инфляции, почему будет оплачивать пособия для беременных и прочие?
Какое отношение перечисленные категории льготников и получателей пособий имеют к пенсионному фонду?

30.12.2021 12:35
- гость -

То есть отодвинули пенсионный возраст с тем, чтобы пенсии этих людей выплачивать в виде пособий беременным, детям и семьям военнослужащих. А разве военнослужащие вообще отчисляют средства в пенсионный фонд?

30.12.2021 12:37
- гость -

Пенсионерам даже перед НГ ни копейки не дали! Пенсии будут выплачивать только в январе. С 3 числа. Перед праздником - НИ-НИ!

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