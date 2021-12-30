В Алтайском крае детям-сиротам, имеющим судебное решение, выдали первые жилищные сертификаты. Суд удовлетворил их заявления, сообщает пресс-служба Минстроя.
Отмечается, что прокуратура Железнодорожного района города Барнаула обратилась с 30 заявлениями в интересах граждан, имеющих решение суда с заявлениями об изменении способа и порядка его исполнения.
"Мы так же, как и дети-сироты рассчитываем, что факт наличия двух таких решений способствует формированию положительной практики рассмотрения подобных дел в судах. Тем более что мы видим большой интерес к жилищным сертификатам со стороны детей-сирот, имеющих судебные решения", – отметил замминистра строительства и ЖКХ края Александр Котельников.
На сегодняшний день в Региональное жилищное управление поступило 258 заявлений, выдано 125 жилищных сертификатов.
Напомним, в Алтайском крае, по данным на декабрь 2021 года, в очереди на получение жилья стоят более шести тысяч детей-сирот. Ежегодно она увеличивается ещё порядка на 700 человек. У некоторых на руках судебные решения на предоставление жилья. Но даже требования суда власти края не могут исполнить по несколько лет.
Подробнее о том, как краевые власти работают над обеспечением детей-сирот жильем и почему они недовольны, – в материале amic.ru.
Комментарии
Хоть что то.
Какие судебные решения? Если администрация не исполняет закон, то надо тупо мэра посадить! Для этого одно решение нужно.
Факт
Сертификата хватит, на половины квартиры. Два года назад на него можно было купить квартиру, а теперь только комнату. Молодцы обобрали сирот.
Когда два года назад можно было на эти деньги купить квартиру, стоимость сертификата тоже не была такой, ее тоже поднимают в зависимости он инфляции видимо