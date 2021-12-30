В Алтайском крае детям-сиротам, имеющим судебное решение, выдали первые жилищные сертификаты. Суд удовлетворил их заявления, сообщает пресс-служба Минстроя.

Отмечается, что прокуратура Железнодорожного района города Барнаула обратилась с 30 заявлениями в интересах граждан, имеющих решение суда с заявлениями об изменении способа и порядка его исполнения.

"Мы так же, как и дети-сироты рассчитываем, что факт наличия двух таких решений способствует формированию положительной практики рассмотрения подобных дел в судах. Тем более что мы видим большой интерес к жилищным сертификатам со стороны детей-сирот, имеющих судебные решения", – отметил замминистра строительства и ЖКХ края Александр Котельников.

На сегодняшний день в Региональное жилищное управление поступило 258 заявлений, выдано 125 жилищных сертификатов.

Напомним, в Алтайском крае, по данным на декабрь 2021 года, в очереди на получение жилья стоят более шести тысяч детей-сирот. Ежегодно она увеличивается ещё порядка на 700 человек. У некоторых на руках судебные решения на предоставление жилья. Но даже требования суда власти края не могут исполнить по несколько лет.

Подробнее о том, как краевые власти работают над обеспечением детей-сирот жильем и почему они недовольны, – в материале amic.ru.