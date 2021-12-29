Как Алтай обеспечивает сирот жильём с помощью сертификатов и почему они недовольны

Алтайский край один из первых регионов в Сибири ввёл жилищные сертификаты для сирот и дал им выбор: годами ждать очереди на жильё или купить с помощью субсидии. Власти уверены, что сертификат поможет молодым людям решить жилищную проблему. А вот участники программы утверждают, что система не продумана и приобрести жильё чрезвычайно сложно. При этом некоторые и вовсе считают, что программа направлена на "депортацию" сирот из столицы края. Что происходит с сиротским сертификатом и чем именно недовольны льготники, разбирался amic.ru.

Задача со "звёздочкой"

В Алтайском крае, по данным на декабрь 2021 года, в очереди на получение жилья стоят более шести тысяч детей-сирот. Ежегодно она увеличивается ещё порядка на 700 человек. У некоторых на руках судебные решения на предоставление жилья. Но даже требования суда власти края не могут исполнить по несколько лет.

На пресс-конференции в декабре 2021 года губернатор региона Виктор Томенко сообщил: чтобы в ближайшие 10 лет решить эту проблему, необходимо каждый год выдавать сиротам около 1300 квартир. Край же может себе позволить всего лишь около 400 за 12 месяцев. Просто потому, что в федеральном законе определены жёсткие параметры выдаваемого сиротам жилья.

"Даже если снять финансовый аспект, на рынке нет такого количества квартир, которые соответствовали бы требованиям закона", – сообщил глава региона.

Он также напомнил, что в Алтайском крае проблема нехватки жилья для детей-сирот обострилась в 2020 году. Тогда наш регион получил из федерального бюджета беспрецедентную сумму на покупку квартир для этой категории льготников. Вместе с региональным софинансированием получалось около 1,2 миллиарда рублей. Но эти деньги так и не были освоены. По словам губернатора – по объективным причинам. Дело в том, что более 700 миллионов федеральных рублей поступили в край в сентябре. Власти просто не успели приобрести квартиры. Ситуацию осложняло и то, что на рынке не было подходящего жилья: напомним, в 2020 году рынок недвижимости был перегрет из-за льготной ипотеки и недорогое жилье быстро раскупили. Кроме того, закупочная стоимость квадратного метра, установленная Минстроем РФ для Алтайского края, оказалось гораздо ниже рыночной.

Летом 2021 года власти Алтайского края заявили, что нашли способ обеспечить сирот крышей над головой, и приняли закон, в соответствии с которым выпускники детских домов получили право оформить сертификат и с помощью этой выплаты приобрести жильё.

Жилищный сертификат – это выплата на приобретение жилья, на которую имеют право дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста, не имеющие непогашенную или неснятую судимость и не состоящие на учёте у нарколога. В 2021 году его стоимость составляет 1 407 978 рублей. Приобретаемое жильё при этом не может быть меньше 28 кв. м. К сумме сертификата можно добавить дополнительные средства либо материнский капитал. Купить на эти деньги можно недвижимость на территории Алтайского края – хоть на первичном, хоть на вторичном рынке по договору купли-продажи. Нельзя потратить сертификат на аварийное, непригодное для проживания жильё, а также дома, расположенные на дачных участках. Полномочия по выдаче сертификатов возложены на КГКУ "Региональное жилищное управление" (РЖУ).

Власти Алтайского края возлагают на жилищные сертификаты очень большие надежды: предполагается, что благодаря им большая часть выпускников детских домов, наконец, сможет приобрести себе квартиры.

И интерес сирот к этой программе, как отмечают в правительстве, тоже довольно высок: с начала ноября 2021 года Минстрой выдал уже 118 жилищных сертификатов (данные на 22.12.2021), и заявления на их выдачу от сирот продолжают поступать.

"21 человек предоставил предварительные договоры купли-продажи, а также иные документы для получения согласования РЖУ и последующего приобретения недвижимости", – пояснили в ведомстве.

Вот только сами сироты и специалисты по рынку недвижимости утверждают, что всё не так гладко, как рапортует министерство. Участники программы говорят, что реализовать сертификат очень сложно: из-за непродуманных условий продавцы не готовы продавать свою недвижимость сиротам.

Что не так с сертификатами?

Барнаульские риелторы отмечают, что процедура покупки жилья с использованием сиротского сертификата требует неоднократных, затянутых по времени согласований с чиновниками. А потому очень трудно найти продавцов, готовых пойти навстречу участникам программы.

Например, подобрав подходящий для себя вариант жилья, сирота обязан согласовать его с РЖУ: предоставить в управление предварительный договор купли-продажи с указанием адреса, технических характеристик жилого помещения, его стоимости. А также фотографии, подтверждающие, что жилое помещение не в аварийном состоянии.

По словам сирот, которые уже собирали такие документы, управление их рассматривает в течение 15 рабочих дней. "Это три недели. Вы представляете себе продавца, который сидит три недели без задатка и просто ждёт, разрешат покупателю приобрести его квартиру или нет и при этом отказывает всем, кто приходит на просмотр и готов предложить деньги и сделку хоть завтра?" – объясняет сирота Екатерина (имя изменено по просьбе собеседницы).

По словам девушки, пока РЖУ проверял найденную ею квартиру, продавец поднял стоимость на 250 тысяч рублей.

"Я и так 200 тысяч с трудом насобирала, чтобы добавить их к сумме сертификата, а теперь придётся лезть в кредит ещё на 250 тысяч", – говорит Екатерина.

Но даже если сирота нашёл продавца, который согласен подождать, одобрением РЖУ история не заканчивается. После сделки жильё переходит покупателю, а вот продавец своих денег будет ждать ещё месяц. В течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации покупатель обязан предоставить в РЖУ сертификат, договор купли-продажи, а также реквизиты счёта продавца. И только после этого в 30 рабочих дней продавцу будут перечислены деньги, рассказала amic.ru риелтор, клиентом которой является один из сирот.

Длительное ожидание и проволочки отпугивают тех, кто готов был пойти на сделки с сертификатами, объясняет специалист агентства недвижимости № 1 Елена Кузнецова: "Это риск. Ведь фактически люди продали квартиру, уже не являются её собственниками, а денег за неё не получили".

В краевом Минстрое говорят, что не в курсе сложностей, которые возникли при реализации выданных ими сертификатов. "К нам с подобными вопросами не обращались, – сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства. – Риелторы, застройщики знают процедуру. Если вопросы возникнут, будем предметно решать по каждому конкретному случаю". В ведомстве утверждают, что специалисты РЖУ непосредственно сопровождают каждого сироту с момента выдачи сертификата и до завершения сделки. "Поэтому при любой непонятной ситуации, в первую очередь, надо обратиться в РЖУ", – советуют в министерстве.

Однако сами сироты заявили amic.ru, что никакой "опеки" от управления не ощущают. Всё это "просто слова", а на самом деле задача чиновников – "выдать побольше сертификатов", сказал один из участников программы.

"Их руководство в открытую говорило, что они работают на количество, а не на качество, и неважно, что в Барнауле на эти деньги ничего не купить", – возмущается супруг сироты Андрей (имя изменено по просьбе собеседника).

В Рубцовске хоромы, в Барнауле – сарай

Сироты утверждают, что на сумму сертификата в 1,4 млн рублей в Барнауле найти подходящее жильё нельзя. И это для них большая проблема.

По сообщению Минстроя Алтайского края, размер выплаты на жильё рассчитывается исходя из площади жилого помещения, равной 33 кв. м, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в целом по краю, которая устанавливается приказом Минстроя РФ ежеквартально.

"Даже на малюсенькие студии площадью 20-25 "квадратов" цена начинается от 1,9 млн рублей. Да они и не подходят по условиям из-за квадратуры – не менее 28 кв.м", – рассказывает специалист агентства недвижимости № 1 Елена Кузнецова. По её словам, если рассматривать варианты в Барнауле, то потребуется добавлять личные средства, а это не менее полумиллиона.

В социальных сетях выпускники детских домов пишут, что эту программу власти придумали специально, чтобы выселить их из Барнаула: "Пффф, просто нас, сирот, хотят сослать в места подальше от Барнаула", "Это в Рубцовске вы хоромы купите, а в Барнауле мы сарай возьмём!" – только несколько комментариев из сообщества "ВКонтакте".

"Вариантов в Барнауле действительно по пальцам пересчитать. И чаще всего это либо квартиры в "убитых" двухэтажках, которые в РЖУ не пропустят, либо доли в частных домах, где тоже непонятно, из чего сделан этот дом и насколько он пригоден к проживанию", – подтверждает выпускница детдома Екатерина. Девушка рассказывает, что стояла в очереди на бесплатное жильё 10 лет, а когда узнала о программе жилищных сертификатов в Алтайском крае, решила, что с его помощью приобретёт квартиру быстрее. Так и получилось, хотя сама Екатерина уверена, что ей просто повезло: "Я нашла подходящую квартиру за 1,6 млн рублей – это значительно ниже рыночной цены квартир такой квадратуры. Повезло. Средняя стоимость однокомнатных квартир на рынке Барнаула выше, нужно добавлять минимум 800 тыс., чтобы купить что-то нормальное".

При этом Екатерина считает, что "придуманный краевыми чиновниками сертификат" будет пользоваться популярностью у сирот, потому что люди устали десятилетиями ждать квартир. Но всё же закон об обеспечении жильём он не исполняет. "Сертификат – это всего лишь финансовая помощь в покупке жилья", – говорит Екатерина.

Этого мнения придерживается и бывший директор одного из детских домов в крае, Вячеслав Катаев, который помогает сиротам бороться за жильё, в том числе в судах: "Сироты не сами придумали, что им положено бесплатное жильё. Законодатель сказал: обеспечить. Не можешь – отвечай. Перед законом все равны. Сироты не виноваты, что у чиновников денег не хватает. И они не должны подстраиваться под суммы, которые указаны в сертификате, бросать работу, город, в котором они давно живут, и куда-то переезжать".

По его словам, выпускники детдомов соглашаются на сертификаты потому, что устали ждать: "Они боятся, что останутся вообще ни с чем, поэтому и хватаются за соломинку".

По статистике Минстроя, всё же как минимум половина сирот – сегодняшних участников программы – смогли найти жильё (пусть и доплатив) если не в самом Барнауле, то не так уж далеко от него. Так, из 21 человека, который подал предварительные документы в РЖУ, восемь подыскали варианты в столице края, остальные – в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Заринске, в районах: Первомайском, Павловском, Косихинском, Шипуновском, Кулундинском и Целинном.

Надежда на госпрограмму

Ещё одна нерешённая на данный момент проблема касается выпускников детских домов, которые добились решения суда на получение квартиры от государства, но теперь хотели бы воспользоваться сертификатом. В Минстрое объяснили, что такой вариант возможен, но для этого нужно вновь обратиться в суд: только с его разрешения можно изменить способ и порядок исполнения выданного судебного решения.

И вот в этом, как говорят сироты, им отказывают, ссылаясь на противоречия регионального и федерального законодательств. "На федеральном уровне такого понятия, как предоставление выплаты или сертификата, нет. На основании чего менять решение? Тупик, круг замкнулся", – рассказывает сирота Елена.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин подтвердил amic.ru, что проблема изменения судебных решений для сирот действительно есть, и ею занимаются депутаты АКЗС.

"Как дополнительный механизм решения проблемы обеспечения жильём отдельных категорий граждан, жилищные сертификаты могут быть очень полезны, – отметил омбудсмен. – При этом необходима комплексная проработка документа, регулирующего их предоставление и реализацию для предотвращения нарушения жилищных прав детей-сирот".

В целом, по словам Ларина, проблема предоставления жилья сиротам "уже перезрела и решить её на региональном уровне невозможно": "Необходимо федеральное регулирование, вплоть до принятия отдельной государственной целевой программы".

На уровне федерации программа разрабатывается. Так, в декабре на круглом столе в Совете Федерации было предложено включить специальную программу "Жильё детям-сиротам" в число национальных проектов, а также проработать возможности использовать средства сертификата для участия в долевом строительстве и наделить детей-сирот правом получать кредиты с льготной пониженной ставкой или приобретать жильё в другом регионе.

В Минстрое предполагают, что на федеральном уровне закон о жилищных сертификатах для детей-сирот будет рассмотрен в марте следующего года. Но до этого времени на сертификаты Алтайский край может тратить только средства из регионального бюджета. И губернатор Виктор Томенко уже заявил, что если сертификаты будут востребованы среди сирот, то власти готовы выделить дополнительное финансирование. "Мы нацелены эту проблему решить", – сказал глава региона во время пресс-конференции 21 декабря.