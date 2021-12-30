Водитель не справился с управлением и опрокинул на бок автомобиль в Барнауле

На пересечении улицы Советской Армии и проезда Трамвайного водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на бок. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в результате на участке дороги в сторону улицы 42-й Краснознамённой Бригады собирается пробка.
Информации о состоянии владельца машины и его пассажиров нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, машина скорой помощи "лоб в лоб" столкнулась с фурой в Барнауле вечером 28 декабря. Авария случилась возле овощной базы на улице Власихинской. В результате дорога оказалась полностью перекрытой, место ДТП водителям приходилось объезжать по зоне парковки.
Комментарии
Там двухметровый сугроб на середине дороги. Спасибо мэру.
ТАМ ВИНА ДОРОЖНИКОВ НА СУГРОБ НАЛИТЕЛ И ПОСТАВИЛО ЕГО НА БОК ПРИЕХАЙТЕ ПОСМОТРИТЕ . А НЕТ ЛУЧШЕ НОЧЬЮ ПО ТИХОМУ НАГОНИТЕ ТЕХНИКИ И ВСЕ ПОЧИСТИТЕ.
Ну ну у всех вина только дорожников и администрации!!!! Последнее время все аварии то на крыше машина то на боку, а летом вам кто снег не чистит? Голову сначала купите