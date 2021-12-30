Водитель не справился с управлением и опрокинул на бок автомобиль в Барнауле

На пересечении улицы Советской Армии и проезда Трамвайного водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на бок. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в результате на участке дороги в сторону улицы 42-й Краснознамённой Бригады собирается пробка.

Информации о состоянии владельца машины и его пассажиров нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, машина скорой помощи "лоб в лоб" столкнулась с фурой в Барнауле вечером 28 декабря. Авария случилась возле овощной базы на улице Власихинской. В результате дорога оказалась полностью перекрытой, место ДТП водителям приходилось объезжать по зоне парковки.