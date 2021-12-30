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Водитель не справился с управлением и опрокинул на бок автомобиль в Барнауле

, ИА "Амител"
Из-за происшествия на пересечении улицы Советской Армии и проезда Трамвайного собирается пробка
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

На пересечении улицы Советской Армии и проезда Трамвайного водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на бок. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в результате на участке дороги в сторону улицы 42-й Краснознамённой Бригады собирается пробка.

Информации о состоянии владельца машины и его пассажиров нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, машина скорой помощи "лоб в лоб" столкнулась с фурой в Барнауле вечером 28 декабря. Авария случилась возле овощной базы на улице Власихинской. В результате дорога оказалась полностью перекрытой, место ДТП водителям приходилось объезжать по зоне парковки.

В Барнауле скорая "лоб в лоб" столкнулась с грузовиком

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 18:44
- гость -

Там двухметровый сугроб на середине дороги. Спасибо мэру.

30.12.2021 19:17
средний ЧЭК

ТАМ ВИНА ДОРОЖНИКОВ НА СУГРОБ НАЛИТЕЛ И ПОСТАВИЛО ЕГО НА БОК ПРИЕХАЙТЕ ПОСМОТРИТЕ . А НЕТ ЛУЧШЕ НОЧЬЮ ПО ТИХОМУ НАГОНИТЕ ТЕХНИКИ И ВСЕ ПОЧИСТИТЕ.

30.12.2021 20:12
Гость

Ну ну у всех вина только дорожников и администрации!!!! Последнее время все аварии то на крыше машина то на боку, а летом вам кто снег не чистит? Голову сначала купите

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