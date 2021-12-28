В Барнауле скорая "лоб в лоб" столкнулась с грузовиком

Машина скорой помощи "лоб в лоб" столкнулась с фурой в Барнауле вечером 28 декабря, передаёт корреспондент amic.ru.

Авария случилась возле овощной базы на улице Власихинской. В результате дорога оказалась полностью перекрытой, место ДТП водителям приходится объезжать по зоне парковки. Пробки собрались от пересечения Власихинской с Фурманова, а также на шоссе Ленточный бор по направлению в сторону Власихинской.

На месте происшествия работает вторая скорая, полиции и пожарных пока нет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, днём 28 декабря в Барнауле на улице Попова нетрезвый водитель грузовика столкнулся с Lada Kalina.