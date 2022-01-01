Пустой и "сонный" Барнаул. Как выглядел город утром 1 января

Барнаул утром 1 января 2022 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
1 января, пожалуй, единственный день в году, когда любой российский город на полдня превращается в идеальное место для съёмок фильма-апокалипсиса. Пустые улицы, "зря" моргающие светофоры, закрытые магазины (даже продуктовые супермаркеты открываются ближе к полдню) и… никого вокруг.
Фотограф amic.ru Екатерина Смолихина прошла по центральным улицам и площадям Барнаула, встретила пару прохожих, замёрзла (утром 1 января температура в городе опустилась до -20 градусов) и запечатлела город таким, каким вы его вряд ли ещё когда-то увидите. Ну если только 1 января 2023 года.
Комментарии
Ну и где эти охальщики, ахальщики, что улицы и тротуары не чищены. Или это другое?
Город выглядел пустоватым уже с шести часов вчерашнего предпраздничного дня.
Сейчас марийка откроется в 12:00 и побегут страждущие и голодные.
улицы и тротуары не чищены
Барнаул это не только несколько центральных улиц.
А сколько народа ночью на улицах было! И фейерверки. И Кстати, ни одного Пьяного
Вот так бы каждый день! Улицы 80 напоминает, супер
Просто класс, дворы также полупустые, машин нет, все поразъехались на праздники, ностальгия нахлынула по старому городу тех лет
1.01.2022 11:28
Гость
машин нет, все поразъехались на праздники
Ну так все на дачах, загорают. ))
Все дворы машинами забиты
Ну и где эти охальщики, ахальщики, что улицы и тротуары не чищены. Или это другое?
проедься по попова от пивзавода до пересечения с власихинской в первом ряду, чОрт
1.01.2022 12:02
- гость -
Ездий сам на свой тарапузке по закраинам. У меня коньячок еще есть.
Ездий сам на свой тарапузке по закраинам. У меня коньячок еще есть.,
Хватает за ПОПУлизаторство на коньячок? Чисто язык раз в год продезинфицировать?
1.01.2022 12:19
- гость -
Умнее-то ничего родить не смог? Мне и так хватает.
1.01.2022 11:34
- гость -
Да какие дачи. Барнаул на 2/3 - это алтайский край, так сказать, "понаехавшие". К родителям уехали отмечать. Мне вот интересно, когда в районах кончится население, то совсем вымирать начнем? Ну и кому такое количество квартир строится (и сколько сейчас реально в них живущих)?