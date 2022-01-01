Пустой и "сонный" Барнаул. Как выглядел город утром 1 января

Барнаул утром 1 января 2022 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 января, пожалуй, единственный день в году, когда любой российский город на полдня превращается в идеальное место для съёмок фильма-апокалипсиса. Пустые улицы, "зря" моргающие светофоры, закрытые магазины (даже продуктовые супермаркеты открываются ближе к полдню) и… никого вокруг.

Фотограф amic.ru Екатерина Смолихина прошла по центральным улицам и площадям Барнаула, встретила пару прохожих, замёрзла (утром 1 января температура в городе опустилась до -20 градусов) и запечатлела город таким, каким вы его вряд ли ещё когда-то увидите. Ну если только 1 января 2023 года.