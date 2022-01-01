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Пустой и "сонный" Барнаул. Как выглядел город утром 1 января

, ИА "Амител"
Несколько часов назад барнаульцы встретили новый, 2022 год

Барнаул утром 1 января 2022 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 января, пожалуй, единственный день в году, когда любой российский город на полдня превращается в идеальное место для съёмок фильма-апокалипсиса. Пустые улицы, "зря" моргающие светофоры, закрытые магазины (даже продуктовые супермаркеты открываются ближе к полдню) и… никого вокруг.

Фотограф amic.ru Екатерина Смолихина прошла по центральным улицам и площадям Барнаула, встретила пару прохожих, замёрзла (утром 1 января температура в городе опустилась до -20 градусов) и запечатлела город таким, каким вы его вряд ли ещё когда-то увидите. Ну если только 1 января 2023 года.

Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

Комментарии

1.01.2022 10:59
- гость -

Ну и где эти охальщики, ахальщики, что улицы и тротуары не чищены. Или это другое?

1.01.2022 11:04
- гость -

Город выглядел пустоватым уже с шести часов вчерашнего предпраздничного дня.

1.01.2022 11:07
- гость -

Сейчас марийка откроется в 12:00 и побегут страждущие и голодные.

1.01.2022 11:17
- гость -

улицы и тротуары не чищены

Барнаул это не только несколько центральных улиц.

1.01.2022 11:20
- гость -

А сколько народа ночью на улицах было! И фейерверки. И Кстати, ни одного Пьяного

1.01.2022 11:26
Гость

Вот так бы каждый день! Улицы 80 напоминает, супер

1.01.2022 11:28
Гость

Просто класс, дворы также полупустые, машин нет, все поразъехались на праздники, ностальгия нахлынула по старому городу тех лет

1.01.2022 11:34
- гость -

1.01.2022 11:28
Гость
машин нет, все поразъехались на праздники

Ну так все на дачах, загорают. ))

1.01.2022 11:58
гость

Все дворы машинами забиты

1.01.2022 12:02
- гость -

Ну и где эти охальщики, ахальщики, что улицы и тротуары не чищены. Или это другое?

проедься по попова от пивзавода до пересечения с власихинской в первом ряду, чОрт

1.01.2022 12:14
- гость -

1.01.2022 12:02
- гость -

Ездий сам на свой тарапузке по закраинам. У меня коньячок еще есть.

1.01.2022 12:19
- гость -

Ездий сам на свой тарапузке по закраинам. У меня коньячок еще есть.,

Хватает за ПОПУлизаторство на коньячок? Чисто язык раз в год продезинфицировать?

1.01.2022 12:29
- гость -

1.01.2022 12:19
- гость -

Умнее-то ничего родить не смог? Мне и так хватает.

1.01.2022 12:49
А у меня с утра кофеёк !

1.01.2022 12:52
- гость -

1.01.2022 11:34
- гость -

Да какие дачи. Барнаул на 2/3 - это алтайский край, так сказать, "понаехавшие". К родителям уехали отмечать. Мне вот интересно, когда в районах кончится население, то совсем вымирать начнем? Ну и кому такое количество квартир строится (и сколько сейчас реально в них живущих)?

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