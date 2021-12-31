Морозы в Алтайский край пришли ненадолго, причём самый пик холодов мы уже пережили, сообщила amic.ru Людмила Сырых. В ночь на 31 декабря температура воздуха в разных районах региона составляла от -22 до -30 градусов. Теперь мороз немного отступит.

Синоптик рассказала, что с 31 декабря по 4 января районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В эти дни установится спокойная и преимущественно без осадков погода. Утром возможны туманы, местами – изморозь.

Уже сегодня днём столбики термометров покажут от -13 до -18 градусов. А в новогоднюю ночь ожидается понижение температуры от -18 до -23 градусов. Впрочем, в восточной части края будет холоднее – там новогодняя ночь может оказаться весьма морозной: до -28 градусов.

Днём в первые дни нового года температура воздуха будет колебаться от -10 до -15 градусов. В предгорьях возможно потепление до -6 градусов. Дальше температура воздуха пойдёт постепенно на повышение, сказала синоптик.

В общем, прекрасная погода для катания на лыжах и коньках. А мы подготовили для вас карту катков и лыжных баз Барнаула. Проведите каникулы весело.