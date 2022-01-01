Какие спортивные объекты будут работать в Барнауле на новогодних праздниках

32 хоккейные коробки, 20 катков и 20 лыжных баз – именно столько объектов готовы принять барнаульцев на новогодних праздниках и в течение всей зимы.
В администрации края напоминают, что горожанам доступны катки:
– на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а);
– в спорткомплексе "Обь" (улица Папанинцев, 96);
– на парковке ТРЦ "Галактика" (проспект Строителей, 117);
– на улице Ускова, 3;
– у ТРЦ "Огни" (улица Антона Петрова, 219б);
– на мини-футбольном поле на улице Энтузиастов, 12в;
– на площади Мира;
– в парке "Центральный",
– в парке-отеле "Лесные дали";
– в развлекательном комплексе "Планета Q" (улица Байкальская, 47) и другие.
Также работают крытые ледовые площадки "Льдинка" (улица Энтузиастов, 12в) и "Динамо" в ТРЦ "Галактика", сообщает пресс-служба краевой администрации.
В парке "Центральный" увеличили площадку для катания – каток занимает две тысячи квадратных метров. Территория украшена яркими гирляндами и светодиодными фигурами.
В новогоднем городке на пешеходной улице Мало-Тобольской каток залили впервые.
В администрации напоминают, что вход в помещения на территории спортивных объектов (например, в пункт проката инвентаря) доступен лишь тем, кто имеет QR-код о вакцинации. Если же вы пришли со своими лыжами и коньками и не планируете заходить в помещения, то QR-код предъявлять не потребуют.
"Если вы не собираетесь пользоваться прокатом инвентаря, заходить в помещения для получения услуг, QR-код не понадобится", – поясняют в администрации краевой столицы.
Посмотреть, где расположены все спортивные объекты Барнаула, можно на нашей карте.
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