Какие спортивные объекты будут работать в Барнауле на новогодних праздниках

32 хоккейные коробки, 20 катков и 20 лыжных баз – именно столько объектов готовы принять барнаульцев на новогодних праздниках и в течение всей зимы.

В администрации края напоминают, что горожанам доступны катки:

– на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а);

– в спорткомплексе "Обь" (улица Папанинцев, 96);

– на парковке ТРЦ "Галактика" (проспект Строителей, 117);

– на улице Ускова, 3;

– у ТРЦ "Огни" (улица Антона Петрова, 219б);

– на мини-футбольном поле на улице Энтузиастов, 12в;

– на площади Мира;

– в парке "Центральный",

– в парке-отеле "Лесные дали";

– в развлекательном комплексе "Планета Q" (улица Байкальская, 47) и другие.

Также работают крытые ледовые площадки "Льдинка" (улица Энтузиастов, 12в) и "Динамо" в ТРЦ "Галактика", сообщает пресс-служба краевой администрации.

В парке "Центральный" увеличили площадку для катания – каток занимает две тысячи квадратных метров. Территория украшена яркими гирляндами и светодиодными фигурами.

В новогоднем городке на пешеходной улице Мало-Тобольской каток залили впервые.

В администрации напоминают, что вход в помещения на территории спортивных объектов (например, в пункт проката инвентаря) доступен лишь тем, кто имеет QR-код о вакцинации. Если же вы пришли со своими лыжами и коньками и не планируете заходить в помещения, то QR-код предъявлять не потребуют.

"Если вы не собираетесь пользоваться прокатом инвентаря, заходить в помещения для получения услуг, QR-код не понадобится", – поясняют в администрации краевой столицы.

Посмотреть, где расположены все спортивные объекты Барнаула, можно на нашей карте.