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Где можно в Барнауле покататься на коньках, лыжах и сыграть в хоккей? Всё на одной карте

, ИА "Амител"
Рассказываем, где жители краевой столицы смогут заняться зимними видами спорта

На сегодняшний день в Барнауле работают 20 катков и на каждой из площадок организован прокат коньков и другого снаряжения. Только не забудьте прихватить с собой паспорт или права и QR-код, если хотите воспользоваться услугами проката или попасть в гардероб. Также в Барнауле открыты 20 лыжных баз (семь из них ведомственные) и более 30 хоккейных коробок.

Специально для своих читателей портал amic.ru подготовил карту с указанием всех спортивных площадок, где барнаульцы смогут весело провести время на свежем воздухе. 

Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +73852594466

Комментарии

15.12.2021 12:11
- гость -

А где покататься на горках????.

15.12.2021 12:29
- гость -

15.12.2021 12:11
- гость -

На горках

15.12.2021 13:11
- гость -

Спасибо не надо. Там говорят пьянь катается.

15.12.2021 13:26
гость

15.12.2021 12:11
- гость -
В Новосибирске замечательные горки, прям в центре города , в Академгородке тоже есть.
А еще у них нет QR-кодов!

3.01.2022 11:35
- гость -

Есть ли муниципальные катки, где можно покататься бесплатно?

3.01.2022 12:20
- гость -

Каток есть на арбате, небольшой.
Но там нет проката коньков. Как то забыли сообщить что вместо горки каток.
Поэтому никто там не катается.
Вобщем организаторы на высоте, даже музыки нет.
Алтайские организаторы очень сильно головой ударились в прошлом году на горке и решили в этом году всех лишить горок.

3.01.2022 13:49
- гость -

А списком слабо было сделать?

3.01.2022 13:56
- гость -

Я так понимаю лыжнив черте города нет? Столько парков, а лыдня в ебенях где-то.

3.01.2022 13:56
- гость -

Я так понимаю лыжнив черте города нет? Столько парков, а лыдня в ебенях где-то.

3.01.2022 13:56
- гость -

Я так понимаю лыжнив черте города нет? Столько парков, а лыдня в ебенях где-то.

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