Где можно в Барнауле покататься на коньках, лыжах и сыграть в хоккей? Всё на одной карте

На сегодняшний день в Барнауле работают 20 катков и на каждой из площадок организован прокат коньков и другого снаряжения. Только не забудьте прихватить с собой паспорт или права и QR-код, если хотите воспользоваться услугами проката или попасть в гардероб. Также в Барнауле открыты 20 лыжных баз (семь из них ведомственные) и более 30 хоккейных коробок.
Специально для своих читателей портал amic.ru подготовил карту с указанием всех спортивных площадок, где барнаульцы смогут весело провести время на свежем воздухе.
Комментарии
А где покататься на горках????.
15.12.2021 12:11
- гость -
На горках
Спасибо не надо. Там говорят пьянь катается.
15.12.2021 12:11
- гость -
В Новосибирске замечательные горки, прям в центре города , в Академгородке тоже есть.
А еще у них нет QR-кодов!
Есть ли муниципальные катки, где можно покататься бесплатно?
Каток есть на арбате, небольшой.
Но там нет проката коньков. Как то забыли сообщить что вместо горки каток.
Поэтому никто там не катается.
Вобщем организаторы на высоте, даже музыки нет.
Алтайские организаторы очень сильно головой ударились в прошлом году на горке и решили в этом году всех лишить горок.
А списком слабо было сделать?
Я так понимаю лыжнив черте города нет? Столько парков, а лыдня в ебенях где-то.
Я так понимаю лыжнив черте города нет? Столько парков, а лыдня в ебенях где-то.
Я так понимаю лыжнив черте города нет? Столько парков, а лыдня в ебенях где-то.